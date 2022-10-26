26 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

29 Ekim'e Özel "Ata" sergisi

Ünlü mimar Rıfat Baltaoğlu'nun, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamını Cumhuriyet Altını üzerine resmettiği "Ata" sergisi 28 Ekim-13 Kasım tarihleri arasında Akatlar Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 11:50
Takip Et

29 Ekim'e Özel "Ata" sergisi

29 Ekim'e Özel ''Ata'' sergisi
+
Aa
-

Ünlü Mimar Rıfat Baltaoğlu, Cumhuriyet'in 99. Yılına özel olarak hayata geçirdiği "Ata" sergisiyle sanat severlere benzersiz bir deneyim yaşatacak.

Atatürk'e olan hayranlığını, daha önce denenmemiş bir görsel deneyim ile birleştiren Rıfat Baltaoğlu'nun "Ata" sergisi'nde; Atatürk'ün olağanüstü devrimci ruhu, ileri görüşlülüğü, çok yönlülüğü ve tüm dünyanının kabul ettiği büyük bir lider olması gibi özellikleri Cumhuriyet Altın'ının üzerine binlerce renk tonu kullanılarak resmediliyor.

10 Kasım Atatürk'ü anma günü ve Atatürk Haftası'na özel olarak Cumhuriyet Altın'ın üzerine o kara gün gibi simsiyah bir eserin de yer alacağı Ata Sergisi; 28 Ekim-14 Kasım tarihleri arasında Akatlar Kültür Merkezi'nde sanat severlerin beğenisine sunulacak.

Rıfat Baltaoğlu, "Ata Sergisi"nin sonrasında ise ileri dönüşüm tekniğini kullanıldığı eserlerinin yer aldığı sergiyle çalışmalarına devam edecek.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
1
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
2
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
3
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Alkole yine zam geldi
4
﻿Alkole yine zam geldi
﻿Alkole yine zam geldi
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
5
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
6
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
7
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Siirt'te bıçaklı kavgada 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
﻿Siirt'te bıçaklı kavgada 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
﻿Siirt'te bıçaklı kavgada 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
﻿ Bangladeş' 'Sitrang' kasırgası vurdu 22 ölü
﻿ Bangladeş' 'Sitrang' kasırgası vurdu 22 ölü
﻿ Bangladeş' 'Sitrang' kasırgası vurdu 22 ölü
﻿Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 85 işçi alacak
﻿Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 85 işçi alacak
﻿Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 85 işçi alacak
﻿Jorge Jesus'tan Rennes maçı öncesi açıklamalar: Final değil liderlik maçı
﻿Jorge Jesus'tan Rennes maçı öncesi açıklamalar: Final değil liderlik maçı
﻿Jorge Jesus'tan Rennes maçı öncesi açıklamalar: Final değil liderlik maçı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.