29 Ekim'e Özel ''Ata'' sergisi

Ünlü Mimar Rıfat Baltaoğlu, Cumhuriyet'in 99. Yılına özel olarak hayata geçirdiği "Ata" sergisiyle sanat severlere benzersiz bir deneyim yaşatacak.

Atatürk'e olan hayranlığını, daha önce denenmemiş bir görsel deneyim ile birleştiren Rıfat Baltaoğlu'nun "Ata" sergisi'nde; Atatürk'ün olağanüstü devrimci ruhu, ileri görüşlülüğü, çok yönlülüğü ve tüm dünyanının kabul ettiği büyük bir lider olması gibi özellikleri Cumhuriyet Altın'ının üzerine binlerce renk tonu kullanılarak resmediliyor.

10 Kasım Atatürk'ü anma günü ve Atatürk Haftası'na özel olarak Cumhuriyet Altın'ın üzerine o kara gün gibi simsiyah bir eserin de yer alacağı Ata Sergisi; 28 Ekim-14 Kasım tarihleri arasında Akatlar Kültür Merkezi'nde sanat severlerin beğenisine sunulacak.

Rıfat Baltaoğlu, "Ata Sergisi"nin sonrasında ise ileri dönüşüm tekniğini kullanıldığı eserlerinin yer aldığı sergiyle çalışmalarına devam edecek.