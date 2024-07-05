29 ilde FETÖ operasyonu

Bakan Yerlikaya FETÖ’ye yönelik son operasyonun detaylarını açıkladı. 29 ilde yapılan Kıskıaç-20 operasyonunda 108 FETÖ şüphelisi yakalandı. Yerlikaya’nın X platformundan yaptığı son açıklamada EGM İstihbarat Başkanlığı KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı ve KOM Başkanlığı şube müdürlüklerinin dahil oldukları operasyonda örgütün sözde Emniyet Mahrem Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması içinde şüphelilerin faaliyette bulundukları tespit edildi.

Bakan Yerlikaya operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik ettiğini ifade etti.