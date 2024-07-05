29 ilde FETÖ operasyonu

Kaynak: İHA
29 ilde FETÖ operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 29 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 108 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya FETÖ’ye yönelik son operasyonun detaylarını açıkladı. 29 ilde yapılan Kıskıaç-20 operasyonunda 108 FETÖ şüphelisi yakalandı. Yerlikaya’nın X platformundan yaptığı son açıklamada EGM İstihbarat Başkanlığı KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı ve KOM Başkanlığı şube müdürlüklerinin dahil oldukları operasyonda örgütün sözde Emniyet Mahrem Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması içinde şüphelilerin faaliyette bulundukları tespit edildi.

Bakan Yerlikaya operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik ettiğini ifade etti.

Son Haberler
Portakal yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek Keşfet
Portakal yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek
Bütün bunlar nas ekonomisinin sonucu. Dünyada yüzde 2 azaldı Türkiye'de yüzde 68 arttı Ekonomi
Bütün bunlar nas ekonomisinin sonucu. Dünyada yüzde 2 azaldı Türkiye'de yüzde 68 arttı
Polis merkezine saldırı girişiminde istenen ceza belli oldu Gündem
Polis merkezine saldırı girişiminde istenen ceza belli oldu
Devlet Bahçeli gemileri yaktı. Milli takımı geri çağırdı Spor
Devlet Bahçeli gemileri yaktı. Milli takımı geri çağırdı
İnan Kıraç dayanamadı Spor
İnan Kıraç dayanamadı
MSB ‘Kilit kapanıyor’ diyerek paylaştı! Komandolar Irak'ın kuzeyine böyle indi... Gündem
MSB ‘Kilit kapanıyor’ diyerek paylaştı! Komandolar Irak'ın kuzeyine böyle indi...
Hikmet Karaman'dan flaş Arda Güler iddiası Spor
Hikmet Karaman'dan flaş Arda Güler iddiası