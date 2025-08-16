29 ilde FETÖ operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu

29 ilde FETÖ operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu

29 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi. 49 şüpheli yakalandı, 39'u tutuklandı.

Jandarma tarafından FETÖ'ye yönelik 29 ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 39'u tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yapıp, son 10 günde 29 ilde FETÖ'ye yönelik jandarma tarafından operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonlar; Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop ve Yozgat illerinde düzenlendi.

Operasyonlarda şüphelilerin, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu kişilerle irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesaplarından FETÖ'nün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. 49 şüpheli yakalandı. Bunlardan 39'u tutuklanırken, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Valileri, operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarını, Jandarma TEM Daire Başkanlığını, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma komutanlarını ve jandarmayı tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

