29. İstanbul Tiyatro Festivali’nde hayata bakışınızı değiştirecek bir Hamlet



Geçtiğimiz yıl Edinburgh Festivali’nde kapalı gişe oynayan, Perulu topluluk Teatro La Plaza’nın kurucusu ve sanat yönetmeni Chela De Ferrari imzalı Hamlet, Türkiye’de ilk kez 24-25 Ekim’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde DenizBank’ın Erişilebilir Sanat Partnerliğinde izleyiciyle buluşacak.

Shakespeare’in eserinden serbest bir uyarlama olan ve izleyenlerin uzun süre etkisinden çıkamadığı oyun, İKSV ve DenizBank’ın, kültür ve sanatı toplumun tüm kesimleri için erişilebilir kılma hedefiyle başlattığı Erişilebilir Sanat Partnerliği kapsamında sahneye taşınan ilk prodüksiyon olacak.

Küratörlüğünü Mehmet Birkiye’nin üstlendiği festival programının tamamı eylül ayında duyurulacak

karakterlere Down sendromlu sekiz oyuncu hayat veriyor.



Shakespeare’in zamana ve coğrafyaya meydan okuyan klasiği Hamlet’in bugüne dek Peru, İspanya, Fransa, Belçika ve Çin başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında defalarca sahnelenen bu uyarlamasında karakterlere Down sendromlu sekiz oyuncu hayat veriyor.



Yenilikçi yaklaşımıyla dünya çapında adından övgüyle söz ettiren yönetmen ve yazar Chela De Ferrari’nin bu uyarlaması, Hamlet’in “Olmak ya da Olmamak” monoloğundan hareketle, günümüzün gelenek ve normlarını sorguluyor. Shakespeare’in klasik eserine farklı bir yorum getiren uyarlamada, Down sendromlu bireyler kendi hikâyelerini sahneye taşıyor. Farklılıkları yok sayan konformist yaklaşımları eğlenceli ve esprili bir dille eleştiren yapım, ortak duygularımızı yüceltirken bireysel farklılıklarımızla var olmanın ve bu şekilde bir arada durmanın mümkün olduğunu gösteriyor.



Hamlet’in bu uyarlamasını yenilikçi kılan, orijinal metnin ruhuna sadık kalırken bir yandan da bu öykünün 21. yüzyılda nasıl yeni bir anlam bulabileceğini keşfe çıkması. Sahnedeki sekiz oyuncu, Hamlet’in hikâyesini kendi arzuları ve hayal kırıklıklarıyla harmanlayarak izleyiciye sunuyor. Bu yorumda Hamlet, sadece acı çeken bir figür değil; sorgulayan, direnç gösteren, mücadele vererek kendi sesini bulan, var olmakta ısrar eden bir karakter. Oyuncular hikâyelerini kimi zaman insanın içine işleyen sözlerle, kimi zaman protest şarkılar veya fiziksel tiyatro öğeleriyle anlatıyor.



Oyunculukta “kusur” olarak kabul edilecek konuşma zorlukları, uzun duraklamalar ve teklemeler, sahnede başlı başına güçlü ifade araçlarına dönüşüyor. Hamlet’in bu versiyonu, izleyicilere temsilin farklı yollarını düşündürürken güzelliği bazen daha önce hiç bakmadığımız yerlerde, hiç görmediğimiz biçimlerde bulabileceğimizi hatırlatıyor. Hamlet rolü birden fazla oyuncu arasında dönüşümlü olarak canlandırılıyor; Ophelia karakteri üç farklı oyuncunun performansıyla hayat buluyor. Bu yaklaşım, anlatıyı birey merkezli bir dramdan kolektif bir varoluş hikâyesine dönüştürüyor.



İKSV Erişilebilir Sanat Partneri DenizBank iş birliğiyle festivalde kapsayıcılığın artırılmasına yönelik yeni adımlar atılıyor.

29. İstanbul Tiyatro Festivali programında yer alacak Hamlet, İKSV Erişilebilir Sanat Partneri DenizBank’ın desteğiyle izleyicilerle buluşuyor.



İKSV etkinliklerinde kapsayıcılık ve erişilebilirliğin artırılmasına yönelik bu yeni iş birliği çerçevesinde, 29. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında Türkiye Down Sendromu Derneği danışmanlığında, down sendromlu bireylerin katılımıyla çeşitli kültür-sanat etkinlikleri de gerçekleştirilecek. Ayrıca Hamlet gösterisi başta olmak üzere festival mekânlarında uygun olan alanlarda fiziksel veya nörogelişimsel farklılıkları olan engellenen bireylere becerileri doğrultusunda üstlenecekleri görevlerde süreli istihdam sağlanacak.



Teatro La Plaza ve Chela De Ferrari hakkında

Teatro La Plaza’nın sanat yönetmenliğini 21 yıldır sürdüren Chela De Ferrari, Peru’nun en gözde yönetmenlerinden biri. Beklentilere odaklanmadan, insanların gerçeklerini sahneye taşımak isteyen Chela De Ferrari, farklı yeteneklere sahip bireylerle olan çalışmalarıyla öne çıkıyor. Sahnede izlemeye alışık olmadığımız farklılıkları eserin bir parçası hâline getirerek, seyirciye değişik bakış açıları sunmakla kalmayıp algılarını değiştirmelerini sağlıyor.

Oyunlarıyla alternatif toplumsal perspektifler sunmayı misyonu hâline getiren Teatro La Plaza 2003’te Peru’da kuruldu. Tiyatro sahnesinde nadiren karşılaştığımız bakış açılarını cesurca seyircilerle buluşturan topluluk, sadece çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi prensiplerle ilgili farkındalık yaratmakla kalmayıp üretimlerinde bu prensiplerin hayata geçtiği, normları yıkan, yepyeni dünyalar da kuruyor. 2019’da Down sendromlu gençlerle ürettikleri Hamlet de bu çalışmalarından biri.

BİLETLER 25 TEMMUZ’DA SATIŞTA



Teatro La Plaza’nın Hamlet gösterisinin biletleri, sınırlı sayıda avantajlı dönem fiyatlarıyla, 25 Temmuz Cuma saat 10.30’dan itibaren; passo.com.tr, Passo mobil uygulaması, Passo perakende noktaları ve İKSV Passo gişesinde (pazar hariç her gün 10.00-13.00 ve 14.00-18.00 arası açık) satışa açılacak. Öğrenciler bu gösteriler için Eczacıbaşı Genç Bilet ile biletlerini 30 TL’ye alabilecekler.



Üyelikleriyle İKSV'nin sene boyunca gerçekleştirdiği tüm etkinlikleri destekleyen Lale Kart üyeleri, biletlerini indirimli fiyatlarla öncelikli olarak alabiliyor.

