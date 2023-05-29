29 Mayıs 1453 İstanbul’un Fethi’nde gönderilecek mesajlar neler? İstanbul’un Fethi mesajları…

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u Fethi dolayısıyla tarihi günde sosyal medyada paylaşımda bulunmak isteyenler İstanbul’un Fethi’nde gönderilebilecek mesajları araştırıyor. Peki, 29 Mayıs 1453 İstanbul’un Fethi’nde gönderilecek mesajlar neler? İşte İstanbul’un Fethi mesajları…

29 Mayıs 1453 İstanbul’un Fethi’nde gönderilecek mesajlar neler? İstanbul’un Fethi mesajları…

İstanbul’un Fethi 570. yılı olması nedeniyle çeşitli etkinliklerle fetih kutlanıyor. Bu önemli günde mesaj atmak veya sosyal medyada paylaşımda bulunmak isteyen kişiler İstanbul’un Fethi’nde gönderilecek mesajları araştırıyor. Peki, 29 Mayıs 1453 İstanbul’un Fethi’nde gönderilecek mesajlar neler? İşte İstanbul’un Fethi mesajları…

İşte İstanbul’un Fethi’nde gönderilecek mesajlar…

İSTANBUL’UN FETHİ’ MESAJLARI

''Bir gece аnsızın gelir krаllığınızı impаrаtorluğumа kаtаrım.'' – Fаtih Sultаn Mehmet

''Yа ben İstаnbul'u аlırım yа İstаnbul beni.'' - Fаtih Sultаn Mehmet

''Tarihin dönüm noktalarından biri olan İstanbul'un Fethinin 570. yıl dönümü heyecanını yaşıyoruz. İstanbul'un Fethi kutlu olsun.''

''İki büyük cihаnın kesinti noktаsındа, Türk vаtаnının ziyneti, Türk tаrihinin serveti, Türk milletinin gözbebeği İstаnbul, bütün vаtаndаşlаrın kаlbinde yeri olаn şehirdir. '' - Mustаfа Kemаl Atаtürk

''Türk ve Dünya tarihinde çağ açan ve çağ kapatan dönüm noktası olan İstanbul'un fethinin 570. yılını gururla ve iftiharla kutluyoruz.

"Kostantîniyye elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır! Onu fetheden askerler ne güzel askerlerdir!" (Hadis-i Şerif)

''Adıyla Şanıyla büyük olan İstanbul'un bağımsızlığını armağan eden Fatih Sultan Mehmet Hanı Ve Silah Arkadaşları Şehitlerimizi saygı ile anıyor, İstanbul'un Fethini kutluyorum.''

"Gidin kralınıza söyleyin benim gücümün yettiği yere onun hayalleri bile ulaşamaz." İstanbul'un Fethi mübarek olsun.

''Dünya şehirlerinin başşehri İstanbul'un Fethi kutlu olsun Ne de güzel söylemiş şair. Ana gibi Yâr, İstanbul gibi diyar olmaz"

''Peygamber övgüsü alan atam Fatih Sultan Mehmet Hân ve muzaffer ordusunun ruhu şâd, İstanbul'un Fethi Kutlu Olsun.''

''Çağ açıp çağ kapatan İstanbul'un Fethi kutlu olsun.''

''Türk ve Dünya tarihinde çağ açan ve çağ kapatan dönüm noktası olan İstanbul'un fethinin 570. yılını gururla ve iftiharla kutluyoruz.''

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