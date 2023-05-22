29 Mayıs okullar tatil mi? 29 Mayıs okullar neden tatil?

Seçimlerde oy kullanma işlemleri okullarda yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 29 Mayıs’ta okulların olup olmadığına dair açıklamada bulundu. Peki, 29 Mayıs’ta okullar tatil mi? 29 Mayıs okullar neden tatil?

Seçimde oy kullanma işlemlerinin Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yapılacak olması nedeniyle, okulların bir sonraki güne hazır olup olmayacağı merak konusu oldu. Bakan Özer konuyla ilgili açıklamada bulundu. Peki, 29 Mayıs’ta okullar tatil mi?

29 MAYIS’TA OKULLAR TATİL Mİ?

Her seçim döneminde, oy kullanma işlemleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda gerçekleştiriliyor. Sabah erken saatlerde başlayan ve akşama kadar süren oy kullanma işlemleri nedeniyle, okulların bir gün sonrasında eğitime hazır olup olmayacağı merak ediliyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, seçim nedeniyle 29 Mayıs tarihinde okulların eğitim öğretime devam edip etmeyeceğine ilişkin,

“Seçimde oylar ağırlıklı olarak okullarımızda veriliyor. Okul yöneticilerimiz öğretmenlerimiz sınavlarda aktif olarak görev alıyorlar. 28 Mayıs’ta da ikinci tur seçimleri olacak. Okulları eğitim öğretime hazırlamak yoğun bir çaba gerektireceği için 29 Mayıs’ta okullarımızı tatil edeceğiz. Öğrencilerimiz izinli olacak öğretmelerimiz de idari izinli sayılacak.”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı televizyon programında, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur oylamasının ardından 29 Mayıs Pazartesi günü okulların 1 gün süreyle tatil edileceğini duyurdu.