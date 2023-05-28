29 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs İstanbul Fethi’nde toplu taşıma bedava mı?

İstanbul’un Fethi’nin 570. yılı çeşitli etkinlilerle kutlanacak. Vatandaş İstanbul’un Fethi’nde toplu taşımanın ücretsiz mi olacağını merak ediyor. Peki, 29 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs İstanbul Fethi’nde toplu taşıma bedava mı?

29 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs İstanbul Fethi’nde toplu taşıma bedava mı?

Her sene olduğu gibi bu sene de İstanbul’un Fethi etkinliklerle kutlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 29 Mayıs’ta topu taşıma kullanımına ilişkin açıklama yaptı. Peki, 29 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs İstanbul Fethi’nde toplu taşıma bedava mı?

İstanbul’un Fethi nedeniyle 29 Mayıs Pazartesi günü fethin 570. yılında toplu taşıma ücretsiz mi olacak sorusu gündemi meşgul etmeye başladı.

29 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Her yıl olduğu gibi İstanbul'da toplu taşıma İstanbul'un Fethi dolayısıyla 29 Mayıs'ta ücretsiz olacak. Marmaray da fetih gününde ücretsiz olarak İstanbullulara hizmet verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünün kutlanacağı 29 Mayıs Pazartesi günü İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanılacaktır.

Buna göre; Metro İstanbul işletmesinde bulunan raylı sistem hatlarında kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları ücretsiz seyahat edebilecektir.

Öne Çıkanlar
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
Gençlerin hayallerini yıkan Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli
Gençlerin hayallerini yıkan Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Seçim yasakları kaçta bitecek? 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Seçim yasakları kaçta bitecek? 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Oy kullandığım sandıkta 2. turu kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?
Oy kullandığım sandıkta 2. turu kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?
Son Haberler
Son Dakika… Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor Siyaset
Son Dakika… Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor
Tanju Özcan CHP'nin başına geçmesi gereken kişiyi açıkladı. Ortalık toz duman oldu Siyaset
Tanju Özcan CHP'nin başına geçmesi gereken kişiyi açıkladı. Ortalık toz duman oldu
Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’la birlikte Ankara’ya gitti Güncel
Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’la birlikte Ankara’ya gitti
Ahmet Davutoğlu'ndan ilk açıklama Siyaset
Ahmet Davutoğlu'ndan ilk açıklama
Sinan Oğan durumdan vazife çıkardı. Erdoğan’ı kendisinin kazandırdığını açıkladı. ilkinde 8 ikinci turda 10 milyon oy atmadı Güncel
Sinan Oğan durumdan vazife çıkardı. Erdoğan’ı kendisinin kazandırdığını açıkladı. ilkinde 8 ikinci turda 10 milyon oy atmadı
Lazio üç puanı 89'da aldı. İkinciliğe oturdu Spor
Lazio üç puanı 89'da aldı. İkinciliğe oturdu
Milletin kaderinde yabancılar oyları etkili oldu. Bu seçimleri meşru görmüyorum! Arslan Bulut açıkladı Siyaset
Milletin kaderinde yabancılar oyları etkili oldu. Bu seçimleri meşru görmüyorum! Arslan Bulut açıkladı