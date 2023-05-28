Her sene olduğu gibi bu sene de İstanbul’un Fethi etkinliklerle kutlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 29 Mayıs’ta topu taşıma kullanımına ilişkin açıklama yaptı. Peki, 29 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs İstanbul Fethi’nde toplu taşıma bedava mı?

İstanbul’un Fethi nedeniyle 29 Mayıs Pazartesi günü fethin 570. yılında toplu taşıma ücretsiz mi olacak sorusu gündemi meşgul etmeye başladı.

29 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Her yıl olduğu gibi İstanbul'da toplu taşıma İstanbul'un Fethi dolayısıyla 29 Mayıs'ta ücretsiz olacak. Marmaray da fetih gününde ücretsiz olarak İstanbullulara hizmet verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünün kutlanacağı 29 Mayıs Pazartesi günü İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanılacaktır.

Buna göre; Metro İstanbul işletmesinde bulunan raylı sistem hatlarında kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları ücretsiz seyahat edebilecektir.