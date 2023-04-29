29 Nisan Cumartesi TV yayın akışında ne var? 29 Nisan Cumartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 29 Nisan Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 29 Nisan Cumartesi hafta sonunda ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 29 Nisan Cumartesi kanallarda ne var? 29 Nisan Cumartesi bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 29 Nisan Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 29 Nisan Cumartesi televizyonda ne var? 29 Nisan Cumartesi bugün hangi diziler var?

29 NİSAN CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Son Hıçkırık (Yerli Sinema)

08:00 Senede Bir Gün (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Aile

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Kızılcık Şerbeti

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

13:00 Bir Küçük Gün Işığı

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

10:00 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

14:00 Beşinci Tat

14:45 Camdaki Kız

16:30 Kraliçe

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Gülcemal

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kapımdaki Dedektif

12:15 Kamera Arkası

12:45 Gülcemal

16:00 Tetikçinin Oğlu

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kılıbık (Yerli Sinema)

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:30 Gecenin Ucunda

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Ömer

16:00 Yüz Yıllık Mucize

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Kocan Kadar Konuş (Yerli Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

11:00 Gazete Magazin

12:45 Survivor Panorama

15:15 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023