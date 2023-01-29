29 Ocak Pazar bugün hangi diziler var? 29 Ocak Pazar TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 29 Ocak Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 29 Ocak Pazar hafta sonunda televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 29 Ocak Pazar televizyonda ne var? 29 Ocak Pazar bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..

Hafta sonunda televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 29 Ocak Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 29 Ocak Pazar televizyonda ne var? 29 Ocak Pazar bugün hangi diziler var?

29 OCAK 2023 PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Taçsız Prenses

16:00 Dokuz Oğuz

16:45 Benden Ne Olur

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Dokuz Oğuz

23:00 Yasak Elma

29 OCAK 2023 PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Beyoğlu Güzeli / Sinema

08:30 Kadifeden Kesesi / Sinema

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler / Yeni Bölüm

00:15 Şekerpare / Sinema

29 OCAK 2023 PAZAR ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Hercai

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Ateş Kuşları

15:45 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Ateş Kuşları

29 OCAK 2023 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:25 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Camdaki Kız

16:00 O Kız

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Üç Kız Kardeş

29 OCAK 2023 PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:50 Ege'nin Hamsisi

09:10 Al Sancak

11:45 Enine Boyuna

13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

14:00 Yürek Çıkmazı

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

23:45 3'te 3

29 OCAK 2023 PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ah Nerede / Sinema

09:00 Meltem Demir İle Hanımeli

10:00 En Güzel Bölüm

10:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:00 Ömer / Tekrar

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Ömer / Tekrar

29 OCAK 2023 PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

10:00 On Yaş Genç / Yeni Bölüm

11:00 Eski Dost / Yabancı Sinema

15:30 Survivor Panorama / Canlı

18:30 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023 / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Sıfırıncı Gün