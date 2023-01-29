29 Ocak Pazar bugün hangi diziler var? 29 Ocak Pazar TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 29 Ocak Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 29 Ocak Pazar hafta sonunda televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 29 Ocak Pazar televizyonda ne var? 29 Ocak Pazar bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..
Hafta sonunda televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 29 Ocak Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 29 Ocak Pazar televizyonda ne var? 29 Ocak Pazar bugün hangi diziler var?
29 OCAK 2023 PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Taçsız Prenses
16:00 Dokuz Oğuz
16:45 Benden Ne Olur
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Dokuz Oğuz
23:00 Yasak Elma
29 OCAK 2023 PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 Beyoğlu Güzeli / Sinema
08:30 Kadifeden Kesesi / Sinema
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler / Yeni Bölüm
00:15 Şekerpare / Sinema
29 OCAK 2023 PAZAR ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Hercai
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Ateş Kuşları
15:45 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Ateş Kuşları
29 OCAK 2023 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:25 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Camdaki Kız
16:00 O Kız
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Üç Kız Kardeş
29 OCAK 2023 PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:50 Ege'nin Hamsisi
09:10 Al Sancak
11:45 Enine Boyuna
13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
14:00 Yürek Çıkmazı
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
23:45 3'te 3
29 OCAK 2023 PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ah Nerede / Sinema
09:00 Meltem Demir İle Hanımeli
10:00 En Güzel Bölüm
10:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:00 Ömer / Tekrar
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Ömer / Tekrar
29 OCAK 2023 PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
10:00 On Yaş Genç / Yeni Bölüm
11:00 Eski Dost / Yabancı Sinema
15:30 Survivor Panorama / Canlı
18:30 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023 / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Sıfırıncı Gün
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