﻿29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başladı

Antalya Devlet Opera ve Balesinden (DOB) yapılan açıklamaya göre, Giuseppe Verdi'nin, Romalı komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkansız aşkını anlatan "Aida" operasının rejisörlüğünü Vincenzo Grisostomi Travaglini, tarih araştırmalarını Ravivaddhana Monipong Sisowath üstlendi.

Eser, orkestra şefi Raoul Gürineis yönetiminde, Antalya DOB Orkestrası eşliğinde Ankara ve Antalya DOB tarafından Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahnelendi.

Antalya ve Ankara DOB korolarının eşlik ettiği eserde, Aida'yı Feryal Türkoğlu, Radames'i Koray Damcıoğlu, Amneris'i Ezgi Karakaya, Amonasro'yu Eralp Kıyıcı, Ramfis'i Zafer Erdaş, 2. Re'yi Engin Suna, Un Messaggero'yi Emrah Sözer ve Sacerdotessa'yı Nihan İnan Özbayrak canlandırdı.

Koro şefliğini Mahir Seyrek'in yaptığı eserin dekor tasarımı Özgür Usta'ya, kostüm tasarımı Gürcan Kubilay'a, koreografisi Sergei Terechenko'ya, ışık tasarımı Giovanni Pirandello'ya ait.

Festival kapsamında, İzmir DOB tarafından "La Traviata" operası 14 Eylül Çarşamba günü 21.00'de, İstanbul DOB tarafından "Don Kişot" balesi 17 Eylül Cumartesi günü 21.00'de, Antalya DOB tarafından "Carmina Burana" sahne kantatı 21 Eylül Çarşamba günü 21.00'de sahnelenecek.

29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 25 Eylül'deki "Gala Konser" ile sona erecek.