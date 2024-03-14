29 yıl önce belediye meclisinde Antik Romalıların toplantı yaptığı ortaya çıktı. Yer: Aydın

9 Temmuz 1995 tarihinde, Aydın’ın Çine Belediye Başkanı ve meclis üyelerinin antik kıyafetler giydiği ve meclis toplantısını Alabanda Antik Kenti Senatosu'nda yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Sıra dışı meclis toplantısının görüntüleri, sosyal medyada hızla yayılırken kullanıcıların gündemine damga vurdu.

Söz konusu görüntülerde, Belediye Başkanı ve meclis üyelerinin antik kıyafetler içinde ilçenin sorunları hakkında konuştukları ve karar aldıkları görülüyor. Alabanda Antik Kenti Senatosu'nda yapılan bu meclis toplantısına ilişkin görüntüler, izleyenlerin dikkatini çekti ve beğeni yağmuruna tutuldu.