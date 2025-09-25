291 milyon dolar harcanan Türkevi’nde düğün var emekliye ödenek yok

AKP’nin Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Levent Ali Yıldız, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görev yapan Bahar Batu evlendi.

ABD’de görüşmelerini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genç bir çiftin nikâh şahidi oldu.

Aile Bakanı Mahinur Göktaş, AKP Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da şahitler içinde bulundu.

Nikâh merasimi, 291 milyon dolar harcanarak inşa edilen New York’taki Türkevi’nde gerçekleştirildi.

291 MİLYON DOLAR VE İDDİALAR

New York’ta, Birleşmiş Milletler Binasının yanında yer alan Türkevi, 1977’de dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil tarafından 3 milyon dolara alınmıştı. Bina 11 katlıydı.

Türkevi daha sonra yıkıldı, 2021’de 291 milyon dolar harcanarak mevcut haline getirildi. İnşaatı iktidara yakınlığıyla tanınan iş insanı İbrahim Çeçen’in sahibi olduğu IC İÇtaş İnşaat üstlendi. Binanın yapımında yolsuzluk iddiaları da gündeme geldi ve dönemin New York Belediye Başkanı hakkında dava açıldı.