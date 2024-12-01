291 yıl hapis cezası olan kadın, 12'nci çocuğuna hamile olduğu için serbest bırakıldı

Kaynak: İHA

Eskişehir'de 15 farklı hırsızlık suçundan verilen 291 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası her seferinde hamile olduğu için ertelenen 35 yaşındaki şüpheli, 12'nci çocuğuna hamile olduğu için yine serbest bırakıldı.

Eskişehir’de 15 ayrı hırsızlık suçundan toplam 291 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bugüne kadar hamilelik nedeniyle cezası ertelenen Ceylan Ç., 12. çocuğuna hamile olduğu gerekçesiyle yeniden serbest bırakıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş cezalar bulunan şahısların yakalanması için operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takip sonucunda, 35 yaşındaki Ceylan Ç., Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde evine girmek üzereyken gözaltına alındı.

Ceylan Ç.’nin:

  • 15 ayrı hırsızlık suçundan 226 yıl 787 ay kesinleşmiş hapis cezası,
  • 162 suç kaydı (tamamı kapı dili düşürme yöntemiyle yapılan hırsızlık),
  • 10 ayrı dosyadan ifade alma amacıyla aranma kaydı bulunuyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ YİNE SERBEST KALDI

Eskişehir Adliyesi’ne sevk edilen Ceylan Ç., 12. çocuğuna hamile olduğu gerekçesiyle bir kez daha cezasının ertelenmesi sonucu serbest bırakıldı. Kadının, daha önce de aynı gerekçeyle cezalarının ertelendiği öğrenildi.

Ceylan Ç.’nin 162 ayrı suç kaydının tamamının, ev kapılarının kilit mekanizmasını zorlayarak açma yöntemiyle gerçekleştirilen hırsızlık suçlarından oluştuğu belirtildi.

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