2’nci kattan düşerek ölen bebeğe istismar iddiası infial yaratmıştı. dli Tıp iddiayı yalanladı. Olayı haberleştiren gazeteciye verilen ödül geri alındı

6 Eylül Salı günü akşam saat 19.30 sıralarında, 2 katlı binanın üst katındaki dairede yaşayan 2 yaşındaki Erva bilinmeyen nedenle balkondan bahçe zeminine düştü.

Hastaneye kaldırılan Erva, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Erva'ya müdahale eden doktorun düzenlediği genel adli muayene raporunda Erva'nın vücudunda istismara uğradığını gösteren belirtiler olduğu aktarıldı. Bu raporla Erva'nın ölümü emniyet kayıtlarına 'şüpheli' olarak geçirildi.

bianet'in 'Beylikdüzü'nde 2 yaşındaki çocuğa istismar iddiası' haberi ile duyurulan olay büyük tepki topladı.

Olaya ilişkin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 yaşındaki Erva'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ATK RAPORU İDDİAYI YALANLADI

DHA’nın aktardığı habere göre; Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemeler sonrası rapor hazırlanarak, başsavcılığa gönderildi. Raporda Erva'nın 'Yüksekten düşme sonucu meydana gelen beden travması ve iç kanama' nedeniyle öldüğü belirtildi. Erva'nın hastanedeki adli muayene raporunda yapılan tespitler, Adli Tıp Kurumu raporlarında doğrulanmadı. Raporda Erva'nın cinsel istismar ya da tecavüze uğradığına ilişkin bulgu olmadığı tespiti yer aldı. Küçük kızın cenazesinde yapılan kapsamlı incelemelerde, bir başkasına ait DNA bulgusuna da rastlanmadı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Erva'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora göre soruşturmayı tamamlaması bekleniyor.

ÖDÜL GERİ ALINDI

Öte yandan yaşanan olayı haberleştirerek duyuran bianet editötü Evrim Kepenek’e verilen Musa Anter ödülü, DHA'nın "ATK raporu iddiaları doğrulamadı" haberi üzerine geri çekildi.