2O yıllık restoran ülkedeki tüm şubelerini kapattı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
2O yıllık restoran ülkedeki tüm şubelerini kapattı!

İngiltere'nin ünlü restoran zinciri Ping Pong, 20 yıllık köklü geçmişine rağmen ekonomik olarak yaşadığı zorluklara direnemeyerek tüm şubelerini kapatma kararı aldı.

İngiltere’de sunduğu lezzet çeşitleriyle ün kazanan köklü restoran zinciri Ping Pong ülkedeki tüm şubelerini kapatma kararı aldı.

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Uygun fiyatlı menüsü ve 40’tan fazla çin mutfağı çeşidiyle kısa sürede ilgi gören Ping Pong, sadece dört yıl içinde 13 şubeye ulaşarak gastronomi sektöründe yer etti Zincir, en parlak döneminde Londra’da 12 restoranla hizmet veriyordu.

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Şirket, kapanma kararını Instagram üzerinden yaptığıaçıklamayla duyurdu. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:


“Bitti. 20 unutulmaz yılın ardından, tüm Ping Pong şubeleri kalıcı olarak kapatıldı. Yaratıcılık, lezzet ve ruhla dolu bağımsız bir misafirperverlik markası yaratmış olmaktan büyük gurur duyuyoruz."

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