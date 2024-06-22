3.5 milyon euro istemiş verilmeyince ayrılmıştı. Nwaekeme bakın şimdi ne kadar paraya imza attı

Trabzonspor'un 2020-21 şampiyonluğunda büyük payı olan Anthony Nwakaeme, bir sonraki sezonunun sonunda sözleşmesi bitince anlaşamayıp ayrılmıştı.

Nijeryalı futbolcu, 3 yıllık sözleşme ve yıllık 3.5 milyon euro istemişti.

Bu astronomik ücret verilmeyince de ayrılmış, Suudi Arabistan ekibi Al-Fahya'ya transfer olmuştu.

Nwakaeme iki sezonluk aranın ardından yeniden bordo mavili takıma döndü.

Yaptığı açıklamada da şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba Nwakaeme burada. Bu fırsatla birlikte Başkan Ertuğrul Doğan'a, Nevzat Kaya Bey'e ve şampiyon hoca Abdullah Avcı'ya bana ulaşmaları ve gelecek sezon Trabzonspor için tasarladıkları büyük planını benimle paylaştıkları için çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca büyük büyük teşekkürlerimi de benim "Aile" olarak nitelendirdiğim Trabzonspor taraftarına göndermek istiyorum. Çünkü hep benimle oldunuz, benden hiç vazgeçmediniz. Sosyal medyadaki bütün mesajlarınızı görüyorum ve her birinize desteğiniz için tek tek teşekkür ediyorum. Nwakaeme geliyor. Bize her yer Trabzon."

2 yıl önce 3.5 milyon euro isteyen Anthony Nwakaeme'nin yeni ücreti belli oldu.

Nijeryalı futbolcunun 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı, yıllık da 1.5 milyon euro alacağı öğrenildi.