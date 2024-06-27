3.7 milyon emekli risk altında. Temmuz zammı kabusları olacak

Bakan Vedat Işıkhan emeklilere refah payı yapılmayacağını açıklarken milyonlarca emekliye bir kötü haber daha geldi.

Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, yaptığı son dakika açıklamasında 3,7 milyon emeklinin kök aylık nedeniyle zam alamama ya da düşük zam alma riski ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Peki hangi emekliler risk altında?

EMEKLİLERE BİR KÖTÜ HABER DAHA

SSK ve Bağ Kur emeklilerine 3 Temmuz'da yüzde 25 oranında bir enflasyon artışı verilmesine kesin gözü ile bakılıyor. Ancak bu oranın zaten çok düşük aylık aylık alan emeklilerin kök aylıklarına eklenip eklenmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, milyonlarca emekliyi ilgilendiren kök maaşlara ilişkin bir bilgilendirme yaptı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilecek ikinci zammın bu kez yüzde 25 yüzde 27 oranı arasında olması bekleniyor. Ancak bu oranda zam birçok emeklinin hiçbir işine yaramayacak.

MİLYONLARCA KİŞİYE ZAM UĞRAMAYACAK

Doç. Dr. Okan Güray Bülbül 3,7 milyon emeklinin kök aylık sorunu nedeni ile bu zam döneminde risk altında olduğunu vurgulayarak ancak Meclis açık olduğu için konuda bir gelişme yaşanabileceğini söyledi.

MİLYONLARCASI RİSK ALTINDA

Bülbül'ün açıklamalarına göre kök maaşı 7 bin 500 TL olan bir emekliye yüzde 26 zam gelmesi halinde bile emeklinin kök aylığı 9 bin 450 liraya çıkaracak. Yani bu zamla 378 TL'lik ek ödeme de eklense bile söz konusu emeklinin maaşı 9 bin 828 lirada kalıyor. Bu da önümüzdeki 6 ay boyunca bu emeklinin 10 bin lira maaş almaya devam edeceğini gösteriyor.

Doç. Dr. Bülbül problemi kökten çözmek adına sonrasında enflasyon oranında zam getirilmesi daha doğru olacağını böylece düşük aylıklı emeklilerinde zamdan faydalanabileceğini söyledi.

Bülbül diğer yandan uzun vadede emekli aylık bağlama oranının artırılmasının ve 2000 sonrasına intibak getirilmesinin de sorunları ortadan kaldıracağını vurguladı.