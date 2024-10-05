3 adaydan biri ezdi geçti. ''İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse'' anketinin sonuçları açıklandı

MetroPOLL Araştırma, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasak alması durumunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki olası rekabeti değerlendirmek amacıyla yeni bir anket gerçekleştirdi.

Araştırmanın sonuçlarını paylaşan MetroPOLL Kurucusu Özer Sencar, bu anketin siyasal iklimdeki dinamikleri anlamak için önemli olduğunu vurguladı.

Anket çalışmasında İmamoğlu'nun yer almadığı ve alternatif adayların değerlendirildiği gözlemlendi. Katılımcılara yöneltilen sorularla, Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve Erdoğan arasında bir tercih yapılması istendi.

Sonuçlar, Mansur Yavaş'ın yüzde 40,3 ile en yüksek oyu aldığı, ardından Erdoğan’ın yüzde 28,7 ile geldiği şeklinde belirlendi. Özgür Özel ise yüzde 12,6 ile üçüncü sırada yer alırken, 'Fikrim yok/Cevap yok' diyenlerin oranı yüzde 18,4 olarak kaydedildi.

"Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar aşağıdaki gibi olursa kime oy verirsiniz?" diye sorulan anketin sonuçları şu şekilde yer aldı: