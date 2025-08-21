3 adreste 500 bin TL’lik vurgun! 84 suç kaydı bulunan kadın yakalandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 adreste 500 bin TL değerindeki ziynet eşyası ve takı çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 adreste 500 bin TL değerindeki ziynet eşyası ve takı çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin 84 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, 31 Temmuz tarihinde Darıca'da 3 ayrı adreste evden hırsızlık olayı yaşandı. Yapılan incelemelerde hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen Y.G.'nin 84 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi dün Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

