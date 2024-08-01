3 araç birbirine girdi: 1 ölü 4 yaralı

Kaynak: İHA
3 araç birbirine girdi: 1 ölü 4 yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

3 araç birbirine girdi: 1 ölü 4 yaralı

Afyonkarahisar’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişini öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Emirdağ ilçesi Davulga beldesi Yeni Mezarlık mevkisinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, M.A. (73) yönetimindeki 03 HR 951 plakalı otomobil, S.A. (37) idaresindeki 1-WRH-131 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle A.Y'nin kullandığı 45 SH 461 plakalı otomobil savrularak tarlaya devrildi. Kazada sürücülerden M.A. olay yerinde hayatını kaybederken, diğer sürücüler ile araçlardaki Y.Y. (25) ile S.S. (33) yaralandı.

Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Yapılan incelemenin ardından M.A'nın cenazesi morga kaldırılırken, kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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