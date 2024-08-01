3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Davulga beldesi Yeni Mezarlık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Davulga beldesi Yeni Mezarlık mevkiinde meydana geldi. M.A. (73) yönetimindeki 03 HR 951 plakalı otomobil, S.A. (37) idaresindeki 1-WRH-131 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle A.Y.’nin kullandığı 45 SH 461 plakalı otomobil savrularak tarlaya devrildi.

Kazada sürücülerden M.A. olay yerinde hayatını kaybederken, diğer sürücüler ile araçlardaki Y.Y. (25) ve S.S. (33) yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından M.A.’nın cenazesi morga kaldırılırken, kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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