3 Aralık Cumartesi TV yayın akışında ne var? 3 Aralık Cumartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 3 Aralık Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 3 Aralık Cumartesi hafta sonu televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 3 Aralık Cumartesi televizyonda ne var? 3 Aralık Cumartesi bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..
Hafta sonunda da birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 3 Aralık Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 3 Aralık Cumartesi televizyonda ne var? 3 Aralık Cumartesi bugün hangi diziler var?
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:10 Kalk Gidelim
10:00 Hayallerin Peşinde
10:50 Yürek Çıkmazı
17:00 Ana Haber
18:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması “Hollanda-ABD”
20:00 Gönül Dağı
22:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması “Arjantin-Avustralya”
00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:40 Yürek Çıkmazı
04:10 Gönül Dağı Özel
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gecenin Ucunda
07:30 Çöp Adam
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Çöp Adam
15:30 Gecenin Ucunda
18:15 Star Haber
20:00 Çöp Adam
22:30 Doğu Demirkol İle Alelade Show
01:00 Çöp Adam
03:00 Toprak İle Fidan
04:00 Güzel Köylü
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kapımdaki Dedektif
12:30 Kamera Arkası
13:00 Bir Peri Masalı
15:45 Darmaduman
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Darmaduman
23:15 İyilik
01:45 Yasak Elma
04:00 Bir Peri Masalı
06:00 Şevkat Yerimdar
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Camdaki Kız
16:15 O Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Yargı
03:15 Vasiyet (Yabancı Sinema)
04:45 Müzik Arası
05:45 Kavak Yelleri
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Bir Küçük Gğn Işığı
13:00 Kardeşlerim
16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Bir Küçük Gün Işığı
03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
05:50 Bir Zamanlar Çukurova
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güzel Günler
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Güzel Günler
02:45 Kızılcık Şerbeti
05:30 Bir Şansım Olsa
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.