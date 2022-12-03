3 Aralık Cumartesi TV yayın akışında ne var? 3 Aralık Cumartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 3 Aralık Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 3 Aralık Cumartesi hafta sonu televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 3 Aralık Cumartesi televizyonda ne var? 3 Aralık Cumartesi bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..

Hafta sonunda da birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 3 Aralık Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 3 Aralık Cumartesi televizyonda ne var? 3 Aralık Cumartesi bugün hangi diziler var?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 Kalk Gidelim

10:00 Hayallerin Peşinde

10:50 Yürek Çıkmazı

17:00 Ana Haber

18:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması “Hollanda-ABD”

20:00 Gönül Dağı

22:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması “Arjantin-Avustralya”

00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:40 Yürek Çıkmazı

04:10 Gönül Dağı Özel

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gecenin Ucunda

07:30 Çöp Adam

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Çöp Adam

15:30 Gecenin Ucunda

18:15 Star Haber

20:00 Çöp Adam

22:30 Doğu Demirkol İle Alelade Show

01:00 Çöp Adam

03:00 Toprak İle Fidan

04:00 Güzel Köylü

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kapımdaki Dedektif

12:30 Kamera Arkası

13:00 Bir Peri Masalı

15:45 Darmaduman

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Darmaduman

23:15 İyilik

01:45 Yasak Elma

04:00 Bir Peri Masalı

06:00 Şevkat Yerimdar

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Camdaki Kız

16:15 O Kız

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Yargı

03:15 Vasiyet (Yabancı Sinema)

04:45 Müzik Arası

05:45 Kavak Yelleri

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Bir Küçük Gğn Işığı

13:00 Kardeşlerim

16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Bir Küçük Gün Işığı

03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

05:50 Bir Zamanlar Çukurova

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güzel Günler

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Güzel Günler

02:45 Kızılcık Şerbeti

05:30 Bir Şansım Olsa