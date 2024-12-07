3 ay önce baba olmuştu! Fabrikada forklift ile demir dolap arasına sıkışan işçi öldü

Tekirdağ'da bir tekstil fabrikasında forklift ile demir dolap arasına sıkışan ve 3 ay önce baba olan işçi İlyas Balta (29), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Kumaş taşıyan M.G.'nin (59) kullandığı forklift, sürücüsünün geri manevrası sırasında malzeme aracının yanında bulunan İlyas Balta'ya çarpıp, araç ile demir dolap arasında sıkıştırdı.

İhbarla fabrikaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Balta, kaldırıldığı Kapaklı Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, evli ve 3 aylık çocuğu olan Balta, yarın memleketi Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verilecek.