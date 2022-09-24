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3 aylık evli polis ve öğretmen çift Cizre’de tabancayla vuruldu

Şırnak'ta Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Sinan Bulduklu ve 3 ay önce evlendiği öğretmen eşi Berna Kargı Bulduklu, evlerinde tabancayla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan çift, kurtarılamadı.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 20:11
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3 aylık evli polis ve öğretmen çift Cizre’de tabancayla vuruldu

3 aylık evli polis ve öğretmen çift Cizre’de tabancayla vuruldu
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DHA'nın haberine göre; olay, dün gece saatlerinde Cizre ilçesinde meydana geldi. Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Sinan Bulduklu ve öğretmen Berna Kargı Bulduklu 3 ay önce dünya evine girdi. Çiftin, evlerinde gelen silah sesleri üzerine komşular, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çifti kanlar içerisinde buldu. Ekipler, yaptıkları ilk müdahalenin ardından çifti Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Bulduklu çifti yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cizre ilçemiz Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Berna Kargı Bulduklu, vefat etmiştir. Merhumeye Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz."

CENAZELER MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Polis memuru Sinan Bulduklu'nun cenazesi memleketi Hatay’a, öğretmen Berna Kargı Bulduklu'nun cenazesi ise memleketi Yozgat’a gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

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Vatansever
24.09.2022 20:15
Yuh ya vallahi yuh! Bunu yapanın sülaleside kendiside kederden kurtulamasın. Yüreğim parçalandı, ne istedinizde öldürdünüz şu iki güzel insanı :-( Tiksiniyorum artık bu dünyadan.  
 
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