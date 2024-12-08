3 ayrı operasyonda 10 milyonlarca liralık uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen 3 ayrı narkotik operasyonunda 67 milyon Türk lirası değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk operasyonda, Ambarlı Limanı'na gelen bir konteyner mercek altına alındı. Şüpheli değerlendirilerek x-ray tarama sistemine sevk edilen konteynerde yapılan detaylı kontroller sonucu konteynerin alt kısmına mıknatıslarla tutturularak gizlenmiş her tarafı kapalı bir demir kutu içerisinde yaklaşık 12 kilogram kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve Ambarlı Gümrük Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ikinci operasyonda, riskli olduğu değerlendirilen bir tır takibe alındı. Bahse konu tır cinsi araçta hassas burunlu narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirilen arama ve kontrollerde aracın muhtelif kısımlarında bulunan şüpheli paketlerin içerisinde 16 kilogram kokain ve 20 kilogram ecstasy ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen hedefleme çalışmaları kapsamında Sabiha Gökçen Havalimanı'na gerçekleştirilen son operasyonda ise, Türkiye'ye giriş yapmak üzere havalimanına gelen yolcuların bagajlarının taranması esnasında, hassas burunlu narkotik dedektör köpeklerinin bir valize tepkisi üzerine, valiz x-ray tarama sistemine sevk edildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul'da gerçekleştirdiği üç ayrı operasyonda, farklı türlerde ve 67 milyon Türk lirası değerinde onlarca kilogram uyuşturucu maddeye geçit vermedi.

Olaylarla ilgili soruşturmalar, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, zehir tacirlerine yönelik mücadelesini başta gümrüklü sahalar olmak üzere ülkenin her noktasında kararlılıkla devam ettiriyor.