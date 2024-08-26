3 bin 500 yıllık göl kurudu. Hitit Kralı baharı karşılamak için kullanıyordu

Düzenleme: Kaynak: İHA
3 bin 500 yıllık göl kurudu. Hitit Kralı baharı karşılamak için kullanıyordu

Sivas’ta bulunan 3 bin 500 yıllık göl tamamen kurudu. Hitit Kralı, gölü baharı karşılamak için kullanıyordu. 7 metre derinliği olan gölün yağışlarla birlikte yeniden su tutması bekleniyor.

Sivas’ta bulunan ve Hititlerden kalma olan Suppitassu Gölü tamamıyla kurudu. Hitit Kralı, gölü 3 bin 500 yıl önce baharı karşılamak ve arınmak için kullanıyordu. Manzarası ile kendine hayran bırakan göl kuraklığın kurbanı oldu. Gölün yağışlarla birlikte yeniden su tutması bekleniyor.

BAKIMSIZ BİR ŞEKİLDE KURUDU

Suppitassu Gölü ile ilgili bilgiler veren Hüseyin Boran, “Bu göl 1977 yılında başlayan Sarissa kazılarının ardından bulundu. Suppitassu Gölü'nde bir tapınak varmış ve şenlikler yapılırmış. Kral, Çorum'dan buraya geldiğinde şehre uğramadan önce buraya geliyor. 3 bin 500 yıllık bir tarihi var. Kral önce buraya geliyor, şenliklere katılıyor, daha sonra da şehre iniyor. Kralın tahtı da orada. Hâkim bir tepede ayrıca tapınak var. Oraya geçtiğinde ilçenin tamamını görüyor. Karşısında nöbetçi kulübeleri vardı. Zamanla yok oldu. Kazı yapılırken Almanlar geldi. Bot ile girdiler ve 6 buçuk metre dolduğunu söylediler. Burası sahipsiz, bakımsız bir şekilde kurudu. Sarissa'nın ve bu gölün turizme açılmasını istiyoruz” dedi.

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