3 bin 500 yıllık Hitit keteni, kadınların emeğiyle tekstil endüstrisine kazandırılıyor

Çorum'daki Şapinuva Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazıda bulunan yaklaşık 3 bin 500 yıllık keten kumaş parçasından esinlenen kadınlar, Hitit ketenini yeniden üreterek, tekstil endüstrisine kazandırıyor.

Çorum İş Kadınları Derneği (İŞKAD) tarafından "Eski Dünyanın Yeni Masalı" sloganıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde, 3 bin 500 yıllık Hitit keten kumaşı gün yüzüne çıkartılıyor. Çorum'daki kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkartılan kumaş parçasından esinlenerek hayata geçirilen proje çerçevesinden hazırlanan ve "Hitit keteni" adı verilen kumaş, tekstil endüstrisine kazandırılacak. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından da desteklenen proje ile tarihi kökleri M.Ö. 1400 yılına dayanan Hitit keteninin aslına uygun bir şekilde tasarlanması, üretilmesi, işlenmesi, markalaşması, atölye/eğitim ortamlarında genç kuşaklara aktarılması ve yeni istihdam alanları oluşturulması hedefleniyor.

PROJE TANITIM FİLMİYLE TANITILDI

Proje, Çorum Müzesi'nde düzenlenen programda, hazırlanan tanıtım filmi ile tanıtıldı. Programa Çorum Valisi Ali Çalgan ile eşi Halide Çalgan, Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli, Hitit keten kumaşının bulunduğu, dönemin kazı başkanı Prof. Dr. Aygül Süel ve davetliler katıldı.

"BUNLARI İNSANLIĞA TANITMAMIZ LAZIM"

Programda konuşan Vali Ali Çalgan, Çorumlu iş kadınlarının hayata geçirdikleri projeyle, şehrin ve ülkenin tanıtımına büyük katkı sağladıklarını vurgulayarak, "Bu tarihi tanıtmak sadece Hitit medeniyetine değil, bugün yaşayanlara da borcumuz. Bunları insanlığa tanıtmamız lazım. Bu manada çok kıymetli bir proje yaptılar. Emeği geçen başta dernek başkanımız olmak üzere Çorumlu iş kadınlarımızı kutluyorum" dedi.

Çorum'un çok önemli bir tarihe geçmişe sahip olduğunu ifade eden Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da, "Hititler'in başkentinde yaşıyoruz. 7 bin 500 yıllık tarihimiz var. Ama maalesef bu tarihi anlatamıyoruz. Çorumludan çok Çorum'u savunan Semrin Kaleli ve ekibine teşekkür ediyorum. Emekleri geçenlere şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

"BÜYÜK BİR COŞKU VE AŞKLA ŞEHRİMİZİ TANITMAYA DEVAM"

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Bu sergi için derneğimizin tüm üyelerine teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanlığımız da bu projeyi destekledi. İçişleri Bakanımız ve Bakanlığımıza da teşekkürlerimizi sunuyorum. Durmak yok, büyük bir coşku ve aşkla şehrimizi tanıtmaya devam diyorum şeklinde konuştu.

Dönemin kazı başkanlığını yürüten Dr. Mustafa Süel anısına Prof. Dr. Aygül Süel'e plaket takdim eden Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli, "Hititler yaşadığı sürece, anıldığı sürece, yaşayacak. Bu yüzden, Şapinova kentimizin kaşifi Aygül Süel ve Mustafa Süel onun anısına bu filmimizi adadık" ifadelerini kullandı.

"OLAĞANÜSTÜ ŞARTLARDA, ŞANS ESERİ HAVASIZ KALARAK BULUNMUŞ ESERİN BİR PARÇASI"

Dönemin kazı başkanı Prof. Dr. Aygül Süel de emeği geçenlere teşekkür ederek, "Biz Anadolu kadını olarak çok şanslıyız. Neolotik'ten, doğurganlığı olan kadından başlayarak biz çok şanslıyız. Kadın her zaman destekçidir. Bu konu için de çok teşekkür ediyorum. Bu gecenin de benim için ayrı bir anlamı var. Kazı meşakkatli bir iş. Bu buluntu olağanüstü, bugüne gelemeyen organik bir madde. Olağanüstü şartlarda, şans eseri havasız kalarak bulunmuş eserin bir parçası. Tabii bunun için ben en başta canla başla çalışan kazı ekibime teşekkür etmek isterim. Mustafa hocayı ayrıca anmak istiyorum onun emeği çok farklıydı" dedi.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.