3 bin 500 yıllık kraliyet mezarı keşfedildi!

Kaynak: DHA
3 bin 500 yıllık kraliyet mezarı keşfedildi!

Mısır'da yapılan arkeolojik kazılarda, Abydos'taki Cebel Anubis nekropolünde İkinci Ara Dönem'e ait bir kraliyet mezarı gün yüzüne çıkarıldı. Bu önemli keşif, Mısır'daki kraliyet mezarlarının gelişimine dair yeni bilimsel veriler sunuyor ve tarihe ışık tutuyor. Ayrıca Banavit köyünde Roma dönemine ait bir çömlek atölyesi de bulundu.

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, 3 bin 500 yıldan daha eski bir döneme ait kraliyet mezarı keşfedildiğini duyurdu.

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pensilvanya Üniversitesi'nden arkeoloji ekibinin, güneydeki Abydos'taki Cebel Anubis nekropolünde İkinci Ara Dönem'e ait bir kraliyet mezarı keşfettiği bildirildi. Yüksek Eski Eserler Konseyi'ne bağlı bir diğer arkeoloji ekibinin de güneydeki Banavit köyünde Roma dönemine ait bir çömlek atölyesi bulduğu kaydedildi. Açıklamada, "Abydos'taki kraliyet mezarının keşfi, Cebel Anubis nekropolündeki kraliyet mezarlarının gelişimine dair yeni bilimsel kanıtlar sunuyor. Bu mezarlar MÖ 1700-1600 yılları arasına tarihleniyor" denildi.

Banavit'teki çömlek atölyesine ilişkin olarak da "Bu atölyenin, antik dönemde Dokuzuncu Bölge'ye çömlek ve cam tedarik eden en büyük üretim merkezlerinden biri olduğu" ifade edildi.

Bakanlık, her iki keşfin duyurulmasının yalnızca Mısır'ın turizm çeşitliliğini tanıtmak ve dünyaya kadim Mısır medeniyetini daha iyi anlatmakla kalmayacağını aynı zamanda araştırmacılara çalışmalarında büyük katkı sağlayacağını, bildirdi.

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