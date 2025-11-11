Alaşehir Yeşilyurt Orman İşletme Şefliği tarafından Tepeköy Mahallesi’nde gerçekleştirilen fidan dikimi programına Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan Orman İşletme Şefi Emin Şıvka, fidan dikimi hakkında katılımcılara uygulamalı bilgi verdi. Şıvka, "Bu milli günümüzde, ülkemizin geleceği için 3 bin adet fıstık çamı fidanını toprakla buluşturduk" dedi.

Fidan dikiminin ardından etkinlik, öğrenciler ve katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.