3 bin kilometre uzaktan geldiği Alanya'da öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA

Antalya’nın Alanya ilçesinde servis aracı ile otomobilin çarpıştığı feci trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Polonya uyruklu 64 yaşındaki Wıeslaw Kazımiers Budzanowski'nin 2 bin 944 kilomietre uzaklıktan turist olarak geldiği belirtildi.

2 kişinin hayatını kaybettiği kaza gece saat 03.00 sıralarında Alanya'nın Türkler Mahallesi D-400 karayolu üzerinde bulunan Vikingen kavşağında meydana geldi. R.G’ün(62) kullandığı 07 BZY 296 plakalı Mercedes marka servis aracı ile Özgür Süleyman Yılmaz’ın( 30) kullandığı 07 BYC 436 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı.

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Kazada, servis aracında bulunan 6 yabancı uyruklu yolcudan 5 kişi yaralanırken, minibüste yolcu olan Polonya uyruklu Wıeslaw Kazımiers Budzanowski isimli (64) olay yerinde hayatını kaybetti.

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Otomobil sürücüsü Özgür Süleyman Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu durumunda bulunan S.Y (22) ise yaralandı. Kazada minibüs sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Minibüs sürücüsü jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, olay yerinde hayatını kaybeden kişiler cenaze aracı ile morga kaldırılırken, jandarma ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri ise devam ediyor.

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