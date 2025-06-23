3 bin yıllık tiyatro ve stadyum ortaya çıkıyor! Uzmanlar değerlendirdi

Aydın’ın Efeler ilçesinde, tarihin derinliklerinden günümüze uzanan Tralleis Antik Kenti’nde kazı çalışmaları aralıksız sürüyor.

Yaklaşık 3 bin yıl önce Trakyalılar ve Argoslular tarafından kurulduğu bilinen antik kent, Lydia, Pers, Helenistik ve Roma dönemlerinin izlerini taşıyan eşsiz bir kültürel miras olarak dikkat çekiyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Geleceğe Miras” projesi kapsamında yürütülen kazılar, antik kentin tiyatro ve stadyum gibi önemli yapılarını gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor.

KAZILAR 28. YILINDA: TİYATRO VE STADYUM ÖN PLANA ÇIKIYOR

Tralleis Antik Kenti’nde arkeolojik kazılar, 1996 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarafından başlatılmış ve 28 yıldır kesintisiz devam ediyor. 2024 yılında başlayan son kazı sezonunda çalışmalar, özellikle hamam-gymnasium kompleksi ve çevresinde yoğunlaştı. Ancak asıl heyecan, antik kentin tiyatro ve stadyum bölgesinde planlanan yeni kazılarla artıyor.

ULUSLARARASI UZMANLARDAN GÖRÜŞLER

Tralleis’in tarihi ve mimari önemine dikkat çeken uluslararası uzmanlar, kentin bölgesel ve küresel bağlamda taşıdığı değeri vurguladı.

Londra Üniversitesi’nde arkeoloji profesörü olan Dr. Charlotte Roueche, Tralleis’in Helenistik ve Roma dönemlerinde Batı Anadolu’nun sanatsal ve kültürel merkezlerinden biri olduğunu belirtti:

“Tralleis, özellikle heykeltıraşlık ve mimari alanında gösterdiği başarılarla, dönemin diğer büyük kentleriyle yarışıyordu. Tiyatro ve stadyum gibi yapıların ortaya çıkarılması, antik dünyanın sosyal yaşamına dair yeni bilgiler sunabilir.”

Benzer şekilde, Harvard Üniversitesi’nden arkeolog Prof. Dr. Andrew Wallace-Hadrill, Tralleis’in stratejik konumunun kenti önemli bir ticaret ve kültür merkezi haline getirdiğini ifade etti:

“Büyük Menderes Nehri boyunca uzanan ticaret yolları üzerindeki konumu, Tralleis’i ekonomik ve kültürel açıdan güçlü kılmış. Tiyatro ve stadyumun kazılması, kentin sosyal hayatına dair daha fazla ipucu sağlayacak.”

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE YENİ BULGULAR

Tralleis’teki kazılar, sadece tiyatro ve stadyumla sınırlı değil. Kentin gymnasium kompleksi, halk arasında “Üç Gözler” olarak bilinen etkileyici kemerleriyle ünlü. Bu yapı, Roma mimarisinin estetik ve işlevsel yönlerini yansıtıyor. Kazılarda ortaya çıkan heykeller, kabartmalar, seramikler ve madeni paralar, kentin zenginliğini ve sanatsal çeşitliliğini gözler önüne serdi. Ayrıca, 1883’te keşfedilen ve Danimarka Müzesi’nde sergilenen Seikilos mezar taşı, tarihte bilinen ilk notalı müziğin Tralleis’te yazıldığını kanıtlıyor. Bu bulgu, kentin müzik ve sanat alanındaki önemini bir kez daha ortaya koydu.

ZİYARETE AÇILMA HEDEFİ: AĞUSTOS 2025

Tralleis Antik Kenti, 2025 yılının Ağustos ayında ziyaretçilere açılmaya hazırlanıyor. Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarının tamamlandığı kentte, 100 kişilik bir ekip gece gündüz çalışıyor.

TRALLEİS’İN GELECEĞİ

Tralleis Antik Kenti, tarihin tozlu sayfalarından sıyrılarak yeniden hayat buluyor. Tiyatro ve stadyumun gün yüzüne çıkarılması, kentin geçmişteki ihtişamını yeniden canlandıracak. Aydın’ın ilk yerleşim yerlerinden biri olan bu antik kent, hem yerel hem de uluslararası tarih meraklıları için bir cazibe merkezi olmaya aday. Kazıların tamamlanmasıyla birlikte, Tralleis’in sadece Türkiye’nin değil, dünya kültür mirasının da önemli bir parçası olacağı öngörülüyor.