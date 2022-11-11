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Pavyonlarda gelen hesap tarla veya daire sattırır

Bir gidenin bir de gitmeyenin pişman olduğu mekanların başında pavyonlar geliyor. Gitmeyenler içerde neler olup bittiğini merak ederken, gidenler tarlasın ya da dairesini satacak kadar hesap ödemek zorunda kalıyor. Bir pavyonda 3 biraya 1050 TL hesap alındı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 11:23
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3 biraya servet ödediler. Pavyonlarda gelen hesap tarla veya daire sattırır

Pavyonlarda gelen hesap tarla veya daire sattırır
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Haber3'te yer alan bilgilere göre, genellikle 3. sayfa haberlerine konu olan pavyonlar, bu kez ödenen hesap miktarı ile dikkat çekti. Bir gecede bırakılan paraları görenler şaştı kaldı.

70'lik viskinin 3 bin TL'ye açıldığı bir pavyonda, 3 biraya alınan 1050 TL'lik hesap yok artık dedirtti. Toplam hasebi ise yanlış okumuyorsunuz. Gelen hesap tam 284 bin 600 TL. Alkollü içeceklerin fiyatları kadar konsomatrislerin içtiği içecekler de dikkat çekti.

Bir başka adisyon ise konfeti ve konsomatrislere ödenen miktarlar dikkat çekiyor.

Gelen hesabı gören vatandaşlar "Bu hesaplar adama bırakın tarlayı daire bile sattırır. 8 saatlik bir eğlenceye bu kadar para ödemek akıl karı değil. Buraya gidende ya akıl yok ya para çok" yorumunu yaptılar. 

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Yalan dolan
11.11.2022 12:27
para aklıyorlar inanmayın ..  
 
vatandaş
11.11.2022 11:38
meyve tabağı ve enerji ikram ama :))))  
 
Ck
11.11.2022 11:36
Bir tane mekan, kafe bırakmam hepsini kapatırım hepsi soyguncu lokantalarda aynı yolda bunlar milletin kanını sömürüyor  
 
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