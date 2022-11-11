Pavyonlarda gelen hesap tarla veya daire sattırır

Haber3'te yer alan bilgilere göre, genellikle 3. sayfa haberlerine konu olan pavyonlar, bu kez ödenen hesap miktarı ile dikkat çekti. Bir gecede bırakılan paraları görenler şaştı kaldı.

70'lik viskinin 3 bin TL'ye açıldığı bir pavyonda, 3 biraya alınan 1050 TL'lik hesap yok artık dedirtti. Toplam hasebi ise yanlış okumuyorsunuz. Gelen hesap tam 284 bin 600 TL. Alkollü içeceklerin fiyatları kadar konsomatrislerin içtiği içecekler de dikkat çekti.

Bir başka adisyon ise konfeti ve konsomatrislere ödenen miktarlar dikkat çekiyor.

Gelen hesabı gören vatandaşlar "Bu hesaplar adama bırakın tarlayı daire bile sattırır. 8 saatlik bir eğlenceye bu kadar para ödemek akıl karı değil. Buraya gidende ya akıl yok ya para çok" yorumunu yaptılar.