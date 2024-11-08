‘3 bölgede deprem olabilir hazırlık yapın’. Deprem uzmanı kara haberi verdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'da saat 17.04'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 16,22 kilometre derinlikte yaşandığı belirlendi. Deprem, Elazığ'ın yanı sıra Diyarbakır ve Malatya’da da hissedildi.

"İLK 3 GÜNDE ORTAYA ÇIKABİLİR"

Yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, Elazığ'da yaşanan depremle ilgili NTV canlı yayınına bağlanarak "Elazığ'da beklenen depremler 4 civarına çıkabilecek artçılardır. Bu etkinlik sürecektir. 4 büyüklüğüne kadar çıkabilir, ilk 3 günde ortaya çıkabilir." İfadelerini kullandı.

ELAZIĞ'IN ZEMİNİ KÖTÜ

Bu bölgede en önemli depremin 2020 yılındaki Elazığ depremi olduğunu belirten Tüysüz, depremin kaynağı Hazar Gölü'nün çevresinden geçen Doğu Anadolu Fay Hattı olduğunu, Elazığ'a biraz uzak olsa da, Elazığ'ın zemini kötü olduğu için hasarı kente verdiğini söyledi.

ELAZIĞ'DA BÜYÜK BİR DEPREM BEKLENMİYOR

Elazığ depremine ilişkin Tüysüz "Bu fay üzerinde 1700'lü yıllarda meydana gelmiş deprem var. 2010'lu yıllarda 4-5 büyüklükte depremler meydana gelmişti. Bugünkü 5 büyüklükteki depremin hasar yaratmasını beklemeyiz. Bu depremin olduğu yerdeki fayda daha büyük bir deprem beklentisinin olmadığını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

"FAY SEGMENTİ KIRILDIKTAN SONRA 300 SENE DEPREM ÜRETMİYOR"

Tüysüz, Doğu Anadolu Fayı’nın bir takım fay parçalarından oluştuğunu ifade ederek, "Bunlara fay segmenti diyoruz. Bir segment kırıldıktan sonra 200-300 yıl deprem üretmiyor. 2020'deki depremde fay kırıldığı için buralarda bir daha deprem beklentimiz yoktu." ifadelerini kullandı ve ekledi:

3 YERE DİKKAT ÇEKTİ

"Ancak bu depremin, gerek 6 Şubat depreminin bölgede yarattığı etkiden dolayı ve tarihsel depremlerin tekrarlanma aralığı nedeniyle Palu-Bingöl-Yedisu çevresine uzun süredir dikkat çekiyoruz. Bugün olan depremde daha önce kırılmış bir fay üzerinde meydana geldi."

"BU BÖLGE TEHLİKELİ"

Bingöl-Palu-Yedisu bölgesine deprem beklendiğini belirten Tüysüz "Yöre açısından baktığımız Palu-Bingöl arası uzun yıllardır deprem üretmemiştir, buralarda deprem olma olasılığı vardır. Bingöl-Palu gibi yerleri olası depreme karşı hazırlamak gerekir. Bu bölgenin tehlikeli bir bölge olduğunu söylemek isteriz." şeklinde konuştu.