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Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray birlik oldu: Afet bölgesine ortak tır yola çıktı

Depremin yaralarını sarmak için tek vücut olan spor kulüplerinden ortak açıklama geldi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray "Tırlarımız yola çıktı" dedi.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 20:03
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3 büyük kulüpten ortak açıklama geldi

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray birlik oldu: Afet bölgesine ortak tır yola çıktı
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Türk futbolunun ve İstanbul'un 3 büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ortak armalarıyla yardım tırları çıkardı ve ortak bir metin açıkladı. 
İşte yapılan açıklama:
"6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve tüm ülkemizi etkileyen deprem felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyoruz. Ülkemizi yasa boğan bu felaketin ilk gününden itibaren depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık. İhtiyaç duyulduğu her an üzerimize düşeni yapmaya, onların yanında olmaya da devam edeceğiz.
YOLA ÇIKARDIK
Bu zor günlerde, hepimizin birlik beraberlik içinde yaralarımızı sarmaya ve birbirimizle kucaklaşmaya ihtiyacımız var.
Bugün, bu birlikteliğin göstergesi olması adına kulüplerimizin logolarının birlikte yer aldığı 3 yardım tırını yardım merkezlerimizden afet bölgesine doğru yola çıkardık.
Kulüplerimizin birlik ve beraberlik içinde, vatandaşlarımızın yanında ve ülkemizin emrinde olduğunu gösteren bu yolculuğun, afet bölgesindeki vatandaşlarımıza şifa getirmesini,
Türk Futbolu için birlik ve beraberlik miladı olmasını diliyoruz…"

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