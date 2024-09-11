3 büyük şehire kuvvetli sağanak geliyor. Saat verildi şemsiyeleri hazırlayın

3 büyük şehire kuvvetli sağanak geliyor. Saat verildi şemsiyeleri hazırlayın
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, iç ve batı bölgeler ile kuzeydoğuda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. İzmir, Manisa, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli yağışların beklenmesi üzerine, vatandaşların ani sel, su baskını ve yıldırımlara karşı tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.

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3 büyük şehire kuvvetli sağanak geliyor. Saat verildi şemsiyeleri hazırlayın 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava durumu tahminlerine göre, ülkemizin iç ve batı bölgeleri ile kuzeydoğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Eskişehir, Adana, Osmaniye, Hatay kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van’ın doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği bildirildi.

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3 büyük şehire kuvvetli sağanak geliyor. Saat verildi şemsiyeleri hazırlayın 2

Yağışların Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli, İzmir ve Manisa çevrelerinde ise yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.

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3 büyük şehire kuvvetli sağanak geliyor. Saat verildi şemsiyeleri hazırlayın 3

Hava Sıcaklığı: Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgar: Güney ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde ise yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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3 büyük şehire kuvvetli sağanak geliyor. Saat verildi şemsiyeleri hazırlayın 4

Uyarılar:

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli, İzmir ve Manisa çevrelerinde ise yerel çok kuvvetli yağışlar bekleniyor. Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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3 büyük şehire kuvvetli sağanak geliyor. Saat verildi şemsiyeleri hazırlayın 5

Bölgesel Hava Durumu:

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların bölgenin batısında kuvvetli olması öngörülüyor.

Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Kırklareli: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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3 büyük şehire kuvvetli sağanak geliyor. Saat verildi şemsiyeleri hazırlayın 6

Ege: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Kıyı Ege ile Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli, İzmir ve Manisa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli yağışlar bekleniyor. İç kesimlerde yer yer kuvvetli rüzgar öngörülüyor.

Afyonkarahisar: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah saatlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Manisa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah saatlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Muğla: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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3 büyük şehire kuvvetli sağanak geliyor. Saat verildi şemsiyeleri hazırlayın 7

Akdeniz: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Batı Akdeniz'de yerel kuvvetli yağışlar öngörülüyor. İç kesimlerde yer yer kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Hatay: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Isparta: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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3 büyük şehire kuvvetli sağanak geliyor. Saat verildi şemsiyeleri hazırlayın 8

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Eskişehir çevreleri ile Konya ve Ankara'nın batı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde batı ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Eskişehir: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Konya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde batı ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Yozgat: Parçalı ve az bulutlu.

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3 büyük şehire kuvvetli sağanak geliyor. Saat verildi şemsiyeleri hazırlayın 9

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde (Sinop hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Bolu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Düzce: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Sinop: Parçalı ve az bulutlu.

Zonguldak: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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3 büyük şehire kuvvetli sağanak geliyor. Saat verildi şemsiyeleri hazırlayın 10

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Amasya: Parçalı ve az bulutlu.

Artvin: Parçalı ve az bulutlu.

Samsun: Parçalı ve az bulutlu.

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu.

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3 büyük şehire kuvvetli sağanak geliyor. Saat verildi şemsiyeleri hazırlayın 11

Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu.

Kars: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Malatya: Parçalı ve az bulutlu.

Van: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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3 büyük şehire kuvvetli sağanak geliyor. Saat verildi şemsiyeleri hazırlayın 12

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık, bölgenin batı kesimlerinde yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık.

Gaziantep: Parçalı ve az bulutlu.

Siirt: Az bulutlu ve açık.

Şanlıurfa: Az bulutlu ve açık.

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3 büyük şehire kuvvetli sağanak geliyor. Saat verildi şemsiyeleri hazırlayın 13
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