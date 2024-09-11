3 büyük şehire kuvvetli sağanak geliyor. Saat verildi şemsiyeleri hazırlayın

Ege: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Kıyı Ege ile Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli, İzmir ve Manisa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli yağışlar bekleniyor. İç kesimlerde yer yer kuvvetli rüzgar öngörülüyor.

Afyonkarahisar: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah saatlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Manisa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah saatlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Muğla: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.