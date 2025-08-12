3 büyükler istiyordu, Bundesliga devine imza attı!

Teknik direktör Erik ten Hag yönetiminde yeni sezona hazırlanan Almanya Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen, kadrosunu yeni bir takviye yaptı.

Kulüp, Hollanda Eredivisie ekibi AZ Alkmaar'da forma giyen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ernest Poku'nun transferini resmen duyurdu.

Leverkusen'in, Poku ile 5 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi. Transfer için AZ Alkmaar'a 10 milyon Euro bonservis bedeli ödendiği ifade edildi.

SÜPER LİG DEVLERİ PEŞİNDEYDİ

Poku'nun adı, transfer döneminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi Süper Lig devleriyle de anılmıştı.

Yeni sezona AZ Alkmaar ile başlayan Poku, çıktığı 4 karşılaşmada 1 gol atarken, 2 gol pası verdi.