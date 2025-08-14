3 büyükler şokta! Türk futbolunu sarsacak teklif

İstanbul’da bugün gerçekleştirilecek Kulüpler Birliği toplantısında önemli konu başlıkları var. 2021’den bu yana başkan olan Fenerbahçe’nin patronu Ali Koç’un görevi, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan’a devretmesi sonrası ilk defa bir araya gelecek kulüpler, kritik ve bir anlamda tarihî bir zirve gerçekleştirecek. Çünkü gündemdeki konular dört büyüklerle diğer kulüplerin ayakta kalma mücadelesine yönelik olarak ‘ekonomik’ dengesizliğini işaret ediyor.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN RADİKAL KARARLAR

Gazeteci Tahir Kum'un haberine göre; Masaya yatıralacak konulardan birincisi; yayın ihalesinde şampiyon takımlara verilen ekstra paranın azaltılması ve kriterlerin revize edilmesi.

Diğer konu; bazı kulüplerin (dört büyükler) arsa ve mesken proje ve satış gelirleriyle bir nevi gayrimenkul yatırım şirketine dönüşmesinin önüne geçilmesi.

Bir diğeri ise kamu kurum ve kuruluşları (Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, THY gibi) ile TMSF’ye devredilmiş (Papara gibi) şirketlerden gelen sponsorluklardan tüm kulüplerin (havuza aktarılıp herkese pay verme) yararlanması.

