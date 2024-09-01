3 çocuğunun gözü önünde eşini katletti

Aktarılan bilgilere göre, Adıyaman Merkez Bahçelievler Mahallesi Kahramanlar Caddesi üzerinde bulunan evlerinde oturan 25 yaşındaki Merve Daşcan ile 36 yaşındaki eşi Ekrem Daşcan bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Çıkan tartışma sonrası cinnet getiren Ekrem Daşcan, eline aldığı tabancayla eşini kovaladı. Eşini evlerinin giriş kısmında yakalayan Ekrem Daşcan, Merve Daşcan'ı başından vurdu.

Eşini öldüren Ekrem Daşcan daha sonra aynı tabancayla eşinin cansız bedeni başında kendi canına kıydı.

Silah sesleri ve evde bulunan 1, 4 ve 7 yaşındaki çocukların çığlıklarını duyan vatandaşlar, olay yerine koşarak durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri Merve ve Ekrem Daşcan'ın hayatını yitirdiğini kayda geçti.

Polis ekipleri ile olay yerine gelen cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Merve ve Ekrem Daşcan'ın cenazeleri otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna sevk edildi. Diğer yandan yaşanılan vahşete şahit olan çocuklar ise polis ekiplerince alınarak olay yerinden çıkarıldı.