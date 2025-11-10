Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki parfüm dolum ve paketleme atölyesinde geçtiğimiz cumartesi günü çıkan yangın patlamaya sebep olmuştu. Faciada 2'si çocuk 6 işçi yanarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahibi dahil 11 kişi gözaltında tutuluyor.

Çalışma koşulları nedeniyle birkaç kez CİMER'e şikayet edilmesine rağmen yetkililerin yeterli önlemi almadığı iş yerinde çıkan yangından kıl payı kurtulan 3 çocuk annesi 49 yaşındaki Ayten Aras, yaşadığı dehşet anlarını Evrensel’den İzel Gözde Meydan’a anlattı.

‘İÇERİDE 12 KİŞİYDİK’

Olayın olduğu günü anlatan Aras, ‘Cumartesi sabah 8’de işe gittim. İçeride 12 kişiydik. Şengül, Hanım, Cansu, Nisa ve ben aynı masada paketleme yapıyorduk. Kızlar bana ürün açıp veriyordu, ben de kolonya kutularını paketliyordum. Saat 9 olmadan Tuncay bize ürün hazırlıyordu, kimyasal karıştırıyordu. Tankı doldurup transpaletle makinelerin yanına getirdi ve patlama oldu’ dedi.

‘TUNCAY TAMAMEN YANDI’

Yangından kurtulan ve durumu ağır olan Tuncay Arslan’ın iş yerindeki görevinin kimyasal karışımları hazırlamak olduğunu belirten Aras, ‘ölçüleri o ayarlıyordu, biz dolum yapıyorduk. Her şeyden Tuncay ve patron Kurtuluş sorumluydu. Bir anda ‘pat’ diye bir ses geldi, sanki bomba patladı. Tuncay bağırdı: ‘Yanıyorum!’ Ateş hepimizi sardı. Yangın tankın olduğu bölümden başladı, Tuncay tamamen yandı.

‘BENİM ELBİSELERİM YANDI, ARKADAŞLAR ÜZERİMDEKİLERİ SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI’

Makinenin elektrik kabloları patlamıştı, tank fırlayıp bize çarptı. Ne olduğunu anlamadım, sadece alevleri gördüm. Bazıları kapıya yakın oldukları için kaçabildi, onlara bir şey olmadı. Ama biz masanın başındaydık. Benim elbiselerim tamamen yandı, arkadaşlar üzerimdekileri söndürmeye çalıştı’ sözlerini sarf etti.