﻿3 çocuk annesi kadın, ağaca asılı halde ölü bulundu

Zonguldak'ta bir süredir kendisinden haber alınamayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kadın, ağaca asılı halde ölü bulundu.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde üç çocuk annesi kadın ağaçta asılı durumda ölü olarak bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Devrek ilçesi Bölücek köyünde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan F.A'dan haber alamayan yakınları onu aramaya başladı. Yakınları, tarlada ceviz ağacına asılı olarak F. A.'ı buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri kadının hayatını kaybettiğini tespit ederken, ceset otopsi için morga kaldırıldı.

Meydana gelen olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.