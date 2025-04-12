3 çocuk annesi kadın intihar etti

Kaynak: İHA
3 çocuk annesi kadın intihar etti

Hakkari'nin Medrese Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi kendini iple asarak intihar etti.

Aktarılan bilgilere göre Medrese Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk annesi H.D., yakınları tarafından evinin bahçesinde odunlukta iple asılı halde bulundu. Durumu haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri yönlendirildi..Yapılan incelemede 55 yaşındaki kadının yaşamını yitirdiğini tespit edildi.

Polisler ise olay yerinde detaylı bir inceleme başlattı.
H.D'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin öğrenilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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