Manisa'da koca vahşeti. 3 çocuk annesi kadın kocası tarafından bıçaklanarak katledildi

Manisa'nın Salihli'de eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan kadın, hastanede yaşamını yitirdi.

TARTIŞTIĞI EŞİNİ BIÇAKLADI

İlçeye bağlı Mersindere Mahallesi'nde yaşayan Alirıza Aydoğan (55) ile eşi Serap Aydoğan (46) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Alirıza Aydoğan, eşi Serap'ı bıçakla ağır yaralayarak evden kaçtı.

AĞIR YARALI KADIN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan 3 çocuk annesi Serap Aydoğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alirıza Aydoğan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.