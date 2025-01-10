3 dev markanın televizyonu bomba gibi patlayabilir. Türkiye'de on binlerce evde kullanılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Onvo, Axen ve Dijitsu markalarına ait televizyon modellerinin güvenli olmadığını duyurdu. E-ticaret devi Amazon, müşterilerine ürünlerini kullanmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Onvo, Axen ve Dijitsu markalarına ait televizyon modellerinin güvenlik açısından tehlikeli olduğunu açıkladı ve bu ürünlerin toplatılmasına karar verildi. Bakanlık, ürünlerin can ve mal güvenliği riski taşıdığına, ayrıca enerji etiketinin yanlış işaretlendiğine dikkat çekerek bu modellerin satışını durdurdu.

İŞTE O MODELLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda, güvensiz olarak belirlenen televizyon modelleri listesi açıklandı. Bu modellerin kullanımının derhal durdurulması gerektiği vurgulandı. Bakanlık, aşağıdaki televizyon modellerinin toplatılması gerektiğini belirtti:

Onvo Markası: OV32150, OV42250, OV43250, OV50350, OV65500, OV75F500

Axen Markası: AX32DAB04, AX32DAB13, AX50FIL242, AX43DIL13

Dijitsu Markası: 32DS8500, 32DS9800, 43DS9800, 50DS8800, 50DS9800, 55DS8500, 65DS8500, 65DS8800

TEHLİKELİ ÜRÜN

Bakanlık, bu televizyon modellerinin piyasadan toplanması gerektiğini açıkladı. Uygulamanın, enerji etiketi sorunları ve diğer güvenlik açıkları nedeniyle alındığı belirtildi. Satışının durdurulmasının yanı sıra, bu ürünleri satın alan kullanıcılara kullanımın derhal sonlandırılması tavsiye edildi. Bakanlık, tüketicilere söz konusu televizyon modellerini geri göndermeleri gerektiği bilgisini verdi.

UYARI GÖNDERİLDİ

E-ticaret sitesi Amazon, güvensiz ürün listesindeki televizyonları satın almış olan müşterilerine bir bilgilendirme mesajı gönderdi. Mesajda, “Bu ürünü kullanmayı hemen bırakmanızı istiyoruz.” ifadesine yer verildi. Ayrıca, Bakanlık tarafından yapılan duyuruya yönelik bağlantı da müşterilerle paylaşıldı.

Toplatma kararı alınan televizyonların sahipleri için iade işlemleri hakkında da bilgi verildi. Kullanıcıların, ürünlerini belirtilen adreslere göndererek geri ödeme alabilecekleri bildirildi. İade işlemleri, tüketicilerin haklarını güvence altına almak adına Bakanlık tarafından denetlenecek.