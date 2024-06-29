3. Dünya Savaşı çıkabilir mi?

3. Dünya Savaşı konusunda son tartışma ABD’de 5 Kasım’daki seçimde yarışacak olan Demokratların adayı ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump arasında çıktı.

Trump, Biden'ı kastederek "Bizi 3. Dünya Savaşı'na sürükleyecek ve biz 3. Dünya Savaşı'na herkesin hayal edemeyeceği kadar yakınız" dedi.

Biden ise bu suçlamaya, "Öyleyse, bırakın da Rusya mı kazansın? Putin'in devam etmesine ve Kiev'i almasına izin mi verelim?" diye karşılık verdi ve NATO sözleşmesinin, üye ülkeleri, saldırıya uğramaları durumunda birbirlerini savunmaya zorlayan 5. maddesini hatırlattı.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 25 Nisan 2022 tarihinde yaptığı açıklamada 3. Dünya Savaşı çıkması olasılığının "gerçek bir risk" olduğunu söyledi ve Batı'nın Ukrayna'da bir nükleer savaş tehdidini hafife almaması gerektiği uyarısında bulundu.

Sergey Lavrov'a yanıt veren Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise Rusya'nın 3. Dünya Savaşı tehdidiyle, Ukrayna'ya yardım etmemesi için Batı'yı korkutmaya çalıştığını söyledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 31 Mart 2023 tarihinde yaptığı açıklamada, “3. Dünya Savaşı çıkacağına ilişkin Avrupa liderlerinin ifadeleri abartılıymış gibi gelebilir ama bu gerçek bir tehdit” dedi.

Slovakya Başbakanı Fitzo, 20 Aralık 2023’te, “Ukrayna'nın NATO üyeliğini kabul etmeyeceğimizi söylüyorum zira bu Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcı olur.” diye konuştu.

Türkiye’de ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 24 Haziran 2024’te Ukrayna’daki savaşı kastederek, “Ukrayna’da devam eden savaş, coğrafi, metodik olarak yayılabilir. Nükleer silahlar gündeme gelebilir. Savaş devam ettiği sürece bu risk devam edecek. Bundan kaçış yok.” dedi.

Millî Savunma Bakanlığı kaynaklarından da 27 Haziran’da yapılan açıklamada, “3. Dünya Savaşı gibi karanlık bir tabloyu başta ülkemiz olmak üzere kimse istemez, ama ordumuzun da her türlü senaryoya hazır olduğunu belirtmek gerekir.” denildi.

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Emekli general Nejat Eslen ise konuyu şöyle değerlendirdi:

“Son günlerde sık sık 3. Dünya Savaşı olasılığı gündeme getirilmektedir.

Jeopolitik dengelerin oluşmadığı riskli bir dünyada yaşıyoruz.

Doğrudur; Ukrayna, Gazze Savaşları, Tayvan meselesi riskleri artırmaktadır.

Topyekûn savaş nükleer silahların da kullanıldığı savaş anlamına gelmektedir.

Nükleer silaha sahip ülkeler bu gücü caydırıcı amaçla kullanır.

Her savaşın politik bir amacı vardır ve her savaş bu amaca hizmet eder.

O zaman şu soruları sormak gerekir:

-Nükleer silahların da kullanılabileceği Dünya Savaşı hangi ülke tarafından ve hangi politik amaç için arzu edilebilir?

-ABD, Çin'in yükselişini önlemek için böyle bir savaş isteyebilir mi?

-İsterse Amerikan halkına bedeli ne olur?

-ABD, böyle riskli bir amaç güdebilir mi?

-ABD’de Başkan bu kararın sorumluluğunu alabilir mi?

-Amerikan halkı buna izin verir mi?

Rasyonel düşünen ülkeler nükleer düellonun kendi halkına verebileceği onarılmaz zararı düşünerek dünya savaşı başlatmak istemez.

Rusya'nın nükleer silahlar ile ilgili beyanları, NATO'nun savaşa müdahalesini önleme, caydırma amacı gütmektedir.

Avrupa ülkeleri ABD'nin NATO'yu kullanarak Ukrayna savaşını dünya savaşına döndürme çabasını önler.

Zaman Çin'in lehine çalışmaktadır. Çin dünya savaşı istemez ve buna neden olmaz.

İsrail nükleer silah kullanamaz çünkü nükleer silahlar gerilla taktiği uygulayan Hamas ve Hizbullah gibi örgütlerle mücadele aracı olmaz. İsrail nükleer silah kullansa bile bu çaba Dünya Savaşına dönüşmez.

ABD, Çin ve Rusya'ya karşı vekil devletleri, örgütleri kullanır, nükleer silahları değil.

Nükleer silah yeteneği olan Kuzey Kore, Çin'in kontrolündedir, inisiyatif kullanamaz.

Özetle nükleer silahların kullanılma olasılığı nedeni ile 3. Dünya Savaşı düşük bir ihtimaldir.

Aslında 3. Dünya Savaşı ticaret savaşları şeklinde, siber ortamda ve teknoloji sahasında devam etmektedir.

ABD'de, Trump iktidara geldiğinde çok şey değişecektir.”

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Benim görüşüm ise şu yönde: 3. Dünya Savaşı riski, Rusya tarafından caydırmak için; ABD, Macaristan, Slovakya ve Türkiye siyasileri tarafından ise iç politika amaçlı kullanılmaktadır. Türkiye’de iktidarın amacı Yeni Anayasa yapabilmek, böylece Türk devletine son vererek yeni bir devlet kurmaktır. Halka 3. Dünya Savaşı riski gösterilerek, bu çabalara hız verilebilir!