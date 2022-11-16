3. Dünya Savaşı her an çıkabilir. Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti

Polonya medyasında yer alan haberlerde, Ukrayna sınırına yakın bir bölgede bulunan Przewodow köyünde şiddetli bir patlama yaşandığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. ABD’li istihbarat yetkilisine dayandırılan bazı haberlerde ise, patlamanın kaynağının Rus füzesi olduğu iddia edildi.

POLONYA BAŞBAKANI'NDAN ACİL TOPLANTI

Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği füze saldırılarının ardından Polonya harekete geçti. Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, Rusya'nın bugün Ukrayna'nın çeşitli kentlerine düzenlediği füze saldırıları üzerine Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin Ulusal Güvenlik ve Savunma İşlerinden Sorumlu Bakanlar Kurulu Komitesi üyelerini toplantıya çağırdığını bildirdi. Toplantının Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile istişarenin ardından düzenlendiğini belirten Müller, toplantının konusu hakkında şu an için bir bilgi veremeyeceğini, mümkün olması durumunda ilerleyen saatlerde kamuoyunu bilgilendirebileceklerini söyledi. Müller, medyadan hükümet cephesinden herhangi bir açıklama gelinceye kadar teyit edilmemiş hiçbir bilgiye itibar etmemelerini istedi.

ASKERİ BİRLİKLER HAZIR DURUMA GETİRİLDİ

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki başkanlığında yerel saatle 21.00 itibarıyla düzenlenen Polonya Ulusal Güvenlik ve Savunma İşlerinden Sorumlu Bakanlar Kurulu Komitesi toplantısı sona erdi. Toplantı sonrasında Rusya'nın Ukrayna'ya fırlattığı füzelerden birinin Polonya'ya düşerek 2 kişiyi öldürdüğü haberleri sorulan Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, Polonya'nın doğusunda Ukrayna sınırı yakınındaki Hrubieszow ilçesine bağlı Przewodow köyünde bugün bir patlama meydana geldiğini ve 2 Polonya vatandaşının hayatını kaybettiğini doğruladı.

Yetkililerin olay yerindeki çalışmalarının sürdüğünü belirten Piotr Müller, patlamanın nedenine ilişkin bilgi vermekten kaçındı. Sözcü Müller, yaklaşık 1 saat 15 dakika süren toplantıda askeri birlikler başta olmak üzere tüm güvenlik güçlerinin muharebe hazırlıklarının arttırılması kararı alındığını bildirdi.

BIDEN: RUSYA TARAFINDAN FIRLATILMA OLASILIĞI DÜŞÜK

Biden, G20 zirvesine katıldığı Bali'de gazetecilere verdiği demeçte, "Yörüngesine göre Rusya'dan ateşlenmiş olması pek olası değil" dedi. Biden açıklamasının devamında "Tam olarak ne olduğunu anladığımızdan emin olacağım." ifadelerini kullandı.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA! NATO TOPRAĞI VURGUSU

Polonya’da Ukrayna sınırına yakın bir kasabaya 2 Rus füzesinin düştüğü yönündeki iddialar henüz teyit edilemezken, Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Ryder düzenlediği basın toplantısında, "Polonya'da Ukrayna sınırına yakın bir bölgeyi iki Rus füzesinin vurduğuna dair basında çıkan haberlerin farkındayız. Size şu anda bu haberleri doğrulayacak herhangi bir bilgimiz olmadığını ve bunu daha ayrıntılı olarak araştırdığımızı söyleyebilirim. Bu yüzden spekülasyon yapmak veya varsayımlara girmek istemiyorum” dedi. Ryder ayrıca, ABD'nin "NATO topraklarının her karışını savunacağını" vurguladı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Polonya'da herhangi bir roket veya füze saldırısı olduğuna dair bir teyide sahip olmadıklarını, ancak ABD'li yetkililerin şu anda tam olarak ne olduğunu anlamaya çalıştıklarını söyledi.

Watson, “Polonya'dan gelen bu haberleri gördük ve daha fazla bilgi toplamak için Polonya hükümetiyle birlikte çalışıyoruz. Şu anda raporları veya herhangi bir ayrıntıyı doğrulayamıyoruz. Ne olduğunu ve sonraki uygun adımların ne olacağını belirleyeceğiz” dedi.

“POLONYA HÜKÜMETİ VE NATO ORTAKLARIMIZLA BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ”

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel de, ABD'nin Polonya topraklarını vuran ve iki kişiyi öldüren füzelerle ilgili haberleri doğrulayamayacağını yineledi. Patel, "Polonya'dan gelen bu haberleri gördük ve daha fazla bilgi toplamak için Polonya hükümeti ve NATO ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Haberleri veya herhangi bir ayrıntıyı şu anda doğrulayamıyoruz" dedi.

BEYAZ SARAY: UYGUN ADIMLARI BELİRLEYECEĞİZ

Beyaz Saray, Polonya’ya düşen füzeyle ilgili Polonya ile çalıştıklarını ve “uygun” adımları belirleyeceklerini açıkladı.

RUSYA: SUÇLAMALAR PROVOKASYONDUR

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Polonya medyası ve yetkililerinin Przewodow adlı yerleşim birimine ‘Rus’ füzelerinin düştüğü yönündeki iddiaları, durumu tırmandırma amacıyla yapılan kasıtlı provokasyon. Ukrayna-Polonya sınırına yakın Rus silahlarından herhangi bir saldırı olmadı. Polonya medyasının, Przewodow yerleşimindeki olay yerinden yayınladıkları füze parçalarının Rus silahlarına hiçbir dahli yok" denildi.

NATO'DAN AÇIKLAMA

NATO, Polonya'ya füze düşmesiyle ilgili, "Bu haberleri araştırıyoruz ve müttefikimiz Polonya ile yakın koordinasyon içindeyiz." açıklamasını yaptı.

"RUS FÜZELERİ DOST ÜLKEMİZİN TOPRAKLARI OLAN POLONYA'YI VURDU"

Yaptığı açıklamada Polonya'ya taziyelerini ileten Zelenskiy, "Bugün Rusya'nın saldırıları, Endonezya, Hindistan, Çin ve savaşı bitirme ihtiyacından bahseden diğer tüm ülkeler için verdiği yanıttır. Rusya bunu bitirmek istemiyor. Bu dünyaya Rusya'nın bir cevabı oldu. Üstelik bugünkü uyarımız aslında uzun zaman önce gerçekleşti. Terör sadece bizim sınırlarınızda değil. Zaten Moldova topraklarına yayıldı. Bugün Rus füzeleri dost ülkemizin toprakları olan Polonya'yı vurdu. İnsanlar öldü. Lütfen tüm Ukraynalı kardeşlerin taziyelerini kabul edin" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın acil olarak durdurulması gerektiğini bir kez saha tekrarlayan Zelenskiy, "Ukrayna kaç kez terör devletinin ülkemizle sınırlı kalmayacağını söyleyecek? Polonya ve Baltık ülkeleri... Terörün daha da ileriye gitmesi an meselesi. Rusya'nın cezalandırılması ne kadar uzatılırsa Rus füzeleri de herkes için o kadar tehdit olacak" dedi.

G20 zirvesiyle ilgili de konuşan Zelenskiy, Rusya'nın G20'de olmaması gerektiğini ima ederek G20'nin adını G19 olarak telaffuz etti. G20 zirvesinde tüm dünyaya Ukrayna'nın sesini duyurmayı başardıklarını belirten Zelenskiy, "Bu sabah dört buçukta uluslararası barış ve düzeni yeniden tesis etme önerilerimizi sunmak için zirveye katıldım. Dünya Ukrayna'yı duydu. G19 üyeleri açıklamalarını yaptı" şeklinde konuştu.

Rusya'nın, başkent Kiev olmak üzere birçok kenti füzelerle vurmasına da tepki gösteren Zelenskiy, "Ülkemizin birçok ilinde ve bölgesinde yine acil elektrik kesintileri yaşanıyor. Yaklaşık on milyon Ukraynalı elektriksiz. Öldürülen ve yaralanan insanlar var. Ailelerine taziyelerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

POLONYA CUMHURBAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda bu gece yarısı düzenlediği basın toplantısına Ukrayna sınırına 6 km mesafedeki Przewodow köyünde füze saldırısı sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin ailelerine başsağlığı dileyerek başladı. Gece boyunca ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stontelberg, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Cumhurbaşkanı Wolodimir Zelenski ile bir dizi telefon görüşmesi yaptığını bildiren Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ABD Başkanı Biden'in telefon görüşmesinde gerek ABD gerekse NATO olarak Polonya'nın yanında olduklarını söylediğini aktardı. Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırılarının gün boyu sürdüğünü belirten Andrzej Duda, "Şu anda füzeyi kimin attığına ilişkin elimizde net bir kanıt yok. Soruşturma devam ediyor, soruşturma sonucunda gerçeğin açığa çıkacağını umut ediyorum" şeklinde konuştu. Duda, ABD'nin soruşturma için Polonya'ya uzman göndereceğini de sözlerine ekledi.

"NATO'NUN 4. MADDESİ İÇİN KONSÜLTASYONLARIMIZ SÜRMEKTE"

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de bir basın toplantısı düzenleyerek topraklarına füze düşmesinin ardından tüm birimleri yüksek alarm seviyesine geçirdiklerini duyurdu. Polonya'nın NATO'nun 4. maddesinin kullanılmasına ilişkin konsültasyon ve analizlerde bulunduğunu ifade eden Başbakan Mateusz Morawiecki, Polonyalılara sükunetlerini korumaları, manipülasyonlara gelmemelerini, itidal ve sağduyu ile hareket etmeleri çağrısında bulundu. "Birlikte olmak zorundayız. Birlikte güvendeyiz ve gözümüzü korkutmalarına izin vermeyeceğiz" diyen Mateusz Morawiecki, vatandaşlardan Moskova'nın yıllardan beri silah olarak kullandığı her türlü yalan habere hazırlıklı olmalarını, yalnızca hükümetin ve müttefiklerinin bildirilerine kulak asmalarını istedi.

NATO anlaşmasının 4. maddesi müttefik ülkelerden birinin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve güvenliğini tehdit altında hissetmesi durumunda NATO üyelerini danışma için toplantıya çağırmasını içeriyor.

NATO’NUN 4. MADDESİ NEDİR?

NATO üyesi ülkelerin imzalamış olduğu sözleşme kapsamında 4. madde içeriğinde “Taraflardan herhangi biri, taraflardan birinin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğü zaman, tüm taraflar birlikte danışmalarda bulunacaklardır.” ifadesine yer veriliyor.

RUS BÜYÜKELÇİ POLONYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILDI

Öte yandan Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lukasz Jasin, Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau'nun Przewodowo'ya düşen Rus yapımı füzeye ilişkin derhal açıklama yapması talebiyle Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Siergiej Andriejew'i acilen Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın da yarın öğlen saatlerinde Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplayacağı öğrenildi.

LİTVANYA, LETONYA VE ESTONYA’DAN AÇIKLAMALAR

Polonya’da Ukrayna sınırına yakın bir kasabaya 2 Rus füzesinin düştüğü yönündeki iddialar henüz teyit edilemezken, Baltık ülkeleri arka arkaya Polonya’ya destek mesajları yayınladı.

Estonya Dışişleri Bakanlığı, Polonya’ya düştüğü iddia edilen Rus füzelerinin ardından yaptığı açıklamada, “Estonya, NATO topraklarının her karışını savunmaya hazır” dedi.

Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda ise yaptığı açıklamada, "Litvanya, Polonya ile güçlü bir dayanışma içindedir. NATO topraklarının her karışı savunulmalıdır" dedi.

Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks de, "Polonyalı silah arkadaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Suçlu Rus rejimi, yalnızca Ukraynalı sivilleri değil, aynı zamanda Polonya'daki NATO topraklarına da füzeler ateşledi. Letonya, Polonyalı dostlarının yanındadır ve bu suçu kınamaktadır" dedi.