İzleyiciler 3 Ekim Salı TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 3 Ekim Salı ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 3 Ekim Salı TV yayın akışında ne var? 3 Ekim Salı bugün hangi diziler var?
Hafta başında televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 3 Ekim Salı TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 3 Ekim Salı TV yayın akışında ne var? 3 Ekim Salı bugün hangi diziler var?
3 EKİM SALI 2023 TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
00:20 Ateş Kuşları
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Dilek Taşı
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 En Hamarat Benim
15:00 Bu Tabak Kimin?
17:30 Yabani
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yabani
23:30 Hudutsuz Sevda
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Yüksek Sosyete
16:00 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Deliha 2 (Yerli Sinema)
22:00 Deliha 2 (Yerli Sinema)
00:30 Yerli Dizi Tekrar
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz