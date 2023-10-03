İzleyiciler 3 Ekim Salı TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 3 Ekim Salı ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 3 Ekim Salı TV yayın akışında ne var? 3 Ekim Salı bugün hangi diziler var?

Hafta başında televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 3 Ekim Salı TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 3 Ekim Salı TV yayın akışında ne var? 3 Ekim Salı bugün hangi diziler var?

3 EKİM SALI 2023 TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

00:20 Ateş Kuşları

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Dilek Taşı

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Hamarat Benim

15:00 Bu Tabak Kimin?

17:30 Yabani

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yabani

23:30 Hudutsuz Sevda

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Güzel Köylü

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Deliha 2 (Yerli Sinema)

22:00 Deliha 2 (Yerli Sinema)

00:30 Yerli Dizi Tekrar

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz