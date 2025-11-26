Büyükçekmece’de meydana gelen olayda silah sesleri duyulması üzerine olay yerine giden polis ekipleri otomobilin ön koltuğunda bulunan Emrah Yılmaz’ın (33) hayatını kaybettiğini, şoför koltuğunda oturan Emre Güçlü’nün (31) ise ağır yaralı olduğunu tespit etti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Güçlü tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yakınlardaki bir otel odasında Melisa Kölekçi'nin (27) cesedi bulundu. 3 cinayeti de Hakan K.’nin işlediği ve olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Günlerdir aranan Hakan K. dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderildi. Soruşturma sürüyor.