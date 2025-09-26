3 ev aynı anda yandı

Kaynak: İHA

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle 2 eve daha sıçradı. 3 ev kullanılmaz hale geldi.

Başkınık Mahallesi'nde oturan C.G.'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ev sahipleri yangını kontrol altına alamayınca olayı 112'ye ihbar etti.

Bu sırada alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevrede bulunan 2 eve daha sıçradı. Mahalle sakinleri de yanan evlere imkanları doğrultusunda müdahale etmeye çalıştı.

Olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Hekimhan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında 3 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

