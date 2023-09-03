İzleyiciler 3 Eylül Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 3 Eylül Pazar ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 3 Eylül Pazar TV yayın akışında ne var? 3 Eylül Pazar bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 3 Eylül Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 3 Eylül Pazar TV yayın akışında ne var? 3 Eylül Pazar bugün hangi diziler var?

3 EYLÜL PAZAR 2023 TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Baht Oyunu

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

14:00 Ya Çok Seversen

16:00 Dönence

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Kod Adı: Olympus

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Yerli Sinema Tarkan

14:45 Yerli Sinema Çiçek Abbas

16:30 Yerli Sinema Aslan Bacanak

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

22:00 Yerli Sinema Kibar Feyzo

23:45 Yerli Sinema Ağır Romantik

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Yabancı Sinema Düşler Diyarı

12:00 Dizi TV

13:00 Yerli Sinema Çakallarla Dans 5

14:40 Yabancı Sinema Jack Reacher: Asla Geri Dönme

16:45 Yabancı Sinema Malefiz 2: Kötülüğün Gücü

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Yabancı Sinema Düşler Diyarı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Kiralık Aşk

11:00 Lezzet Rotası

12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

14:00 Yüksek Sosyete

16:30 Yalı Çapkını

19:00 Star Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Bizim Köyün Şarkısı

22:15 Yerli Sinema Bizim Köyün Şarkısı

00:30 Yerli Sinema Güzelliğin Portresi

TV8 YAYIN AKIŞI

09:30 Gençlik Rüzgarı

10:00 Yabancı Sinema Cango’nun İntikamı

13:00 Gazete Magazin

15:15 Yabancı Sinema Büyük Mücadele

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 %100 Futbol

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Su Koruyucuları: Okula Dönüş

12:00 Adım Farah

14:00 Ruhun Duymaz

16:45 Yerli Sinema Aile Hükümeti

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Recep İvedik 6