3 Eylül Pazar TV yayın akışında ne var? 3 Eylül Pazar bugün hangi diziler var?

3 Eylül Pazar yani bugün televizyon kanallarında hangi programlar var, yayın akışı nasıl merak ediliyor. İzleyiciler 3 Eylül Pazar yayın akışını arama motorlarında kanal kanal araştırıyor. Peki, 3 Eylül Pazar TV yayın akışında ne var? 3 Eylül Pazar bugün hangi diziler var?

3 Eylül Pazar TV yayın akışında ne var? 3 Eylül Pazar bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 3 Eylül Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 3 Eylül Pazar ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 3 Eylül Pazar TV yayın akışında ne var? 3 Eylül Pazar bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 3 Eylül Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 3 Eylül Pazar TV yayın akışında ne var? 3 Eylül Pazar bugün hangi diziler var?

3 EYLÜL PAZAR 2023 TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

kanal-d.jpg

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Baht Oyunu

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

14:00 Ya Çok Seversen

16:00 Dönence

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Kod Adı: Olympus

showtv.jpg

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Yerli Sinema Tarkan

14:45 Yerli Sinema Çiçek Abbas

16:30 Yerli Sinema Aslan Bacanak

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

22:00 Yerli Sinema Kibar Feyzo

23:45 Yerli Sinema Ağır Romantik

atv.jpg

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Yabancı Sinema Düşler Diyarı

12:00 Dizi TV

13:00 Yerli Sinema Çakallarla Dans 5

14:40 Yabancı Sinema Jack Reacher: Asla Geri Dönme

16:45 Yabancı Sinema Malefiz 2: Kötülüğün Gücü

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Yabancı Sinema Düşler Diyarı

star-tv.jpg

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Kiralık Aşk

11:00 Lezzet Rotası

12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

14:00 Yüksek Sosyete

16:30 Yalı Çapkını

19:00 Star Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Bizim Köyün Şarkısı

22:15 Yerli Sinema Bizim Köyün Şarkısı

00:30 Yerli Sinema Güzelliğin Portresi

tv8.jpg

TV8 YAYIN AKIŞI

09:30 Gençlik Rüzgarı

10:00 Yabancı Sinema Cango’nun İntikamı

13:00 Gazete Magazin

15:15 Yabancı Sinema Büyük Mücadele

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 %100 Futbol

fox.jpg

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Su Koruyucuları: Okula Dönüş

12:00 Adım Farah

14:00 Ruhun Duymaz

16:45 Yerli Sinema Aile Hükümeti

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Recep İvedik 6

Öne Çıkanlar
Osmanlı Hanedanının Kayı Boyu masalı ve uydurulan tarih
Osmanlı Hanedanının Kayı Boyu masalı ve uydurulan tarih
Bazen adaleti sağlamanın kanlı yolları da vardır
Bazen adaleti sağlamanın kanlı yolları da vardır
Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi Sedat Kaya açıkladı. Üç oldu ama güç oldu
Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi Sedat Kaya açıkladı. Üç oldu ama güç oldu
Yılmaz Özdil Melissa Vargas hakkında bir açıklama yaptı ortalık yıkıldı
Yılmaz Özdil Melissa Vargas hakkında bir açıklama yaptı ortalık yıkıldı
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?
Son Haberler
Eski AKP’liler yeni parti kurmak için harekete geçti. Başına Abdullah Gül geçebilir Siyaset
Eski AKP’liler yeni parti kurmak için harekete geçti. Başına Abdullah Gül geçebilir
Beraber alkol içtiği arkadaşını 3. Kattan aşağıya attı Güncel
Beraber alkol içtiği arkadaşını 3. Kattan aşağıya attı
Yalova'da trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı Güncel
Yalova'da trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı
Dilan Çiçek Deniz ve Boran Kuzum'dan festival pozu Magazin
Dilan Çiçek Deniz ve Boran Kuzum'dan festival pozu
Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarının tarihi belli oldu Güncel
Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarının tarihi belli oldu
Konya'da bulunan askeri mühimmat imha edildi Güncel
Konya'da bulunan askeri mühimmat imha edildi
Erdoğan'ın ziyaret ettiği evin dedesi FETÖ'cü çıktı Güncel
Erdoğan'ın ziyaret ettiği evin dedesi FETÖ'cü çıktı