İzleyiciler 3 Eylül Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 3 Eylül Pazar ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 3 Eylül Pazar TV yayın akışında ne var? 3 Eylül Pazar bugün hangi diziler var?
Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 3 Eylül Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 3 Eylül Pazar TV yayın akışında ne var? 3 Eylül Pazar bugün hangi diziler var?
3 EYLÜL PAZAR 2023 TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Baht Oyunu
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
14:00 Ya Çok Seversen
16:00 Dönence
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Kod Adı: Olympus
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Yerli Sinema Tarkan
14:45 Yerli Sinema Çiçek Abbas
16:30 Yerli Sinema Aslan Bacanak
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
22:00 Yerli Sinema Kibar Feyzo
23:45 Yerli Sinema Ağır Romantik
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Yabancı Sinema Düşler Diyarı
12:00 Dizi TV
13:00 Yerli Sinema Çakallarla Dans 5
14:40 Yabancı Sinema Jack Reacher: Asla Geri Dönme
16:45 Yabancı Sinema Malefiz 2: Kötülüğün Gücü
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Yabancı Sinema Düşler Diyarı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Kiralık Aşk
11:00 Lezzet Rotası
12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk
14:00 Yüksek Sosyete
16:30 Yalı Çapkını
19:00 Star Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Bizim Köyün Şarkısı
22:15 Yerli Sinema Bizim Köyün Şarkısı
00:30 Yerli Sinema Güzelliğin Portresi
TV8 YAYIN AKIŞI
09:30 Gençlik Rüzgarı
10:00 Yabancı Sinema Cango’nun İntikamı
13:00 Gazete Magazin
15:15 Yabancı Sinema Büyük Mücadele
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Su Koruyucuları: Okula Dönüş
12:00 Adım Farah
14:00 Ruhun Duymaz
16:45 Yerli Sinema Aile Hükümeti
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Recep İvedik 6