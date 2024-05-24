3 Fenerbahçeli mahkemeye sevk edildi

Kaynak: DHA
3 Fenerbahçeli mahkemeye sevk edildi

Galatasaray Fenerbahçe ma.ı sonrası çıkan olaylarla ilgili yürütülen soruşturmada ilk karar çıktı.

Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın ardından yaşanan olaylar sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal adli kontrolle serbest bırakılma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Galatasaray-Fenerbahçe arasında Pazar akşamı oynanan derbi maçı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlükle kazanmasının ardından olaylar yaşanmıştı.

Fenerbahçe'nin sahada kutlama yaptığı sırada Galatasaray genel sekreteri Eray Yazgan, Stat müdürü Ali Çelikkıran ve Başkan Dursun Özbek’in şoförüyle, Fenerbahçeli yöneticiler arasında çıkan olaylar gündem olmuştu.

Derbide yaşanan olaylarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal ifadeye çağrıldı.

İFADE 4 SAAT SÜRDÜ

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Hulisi Belgü, Ertuğrul Karanlık ve Emre Kartal ifade için Çağlayan adliyesi Basın Suçları Soruşturma Bürosuna geldi. Şüpheliler basın savcısına ifade verdi. İfade işlemi yaklaşık 4 saat sürdü.

ADLİ KONTROL TALEBİ

Hulisi Belgü, Ertuğrul Karanlık ve Emre Kartal İfadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakılmak üzere sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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